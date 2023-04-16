«Сервис на высшем уровне!» 1 16.04.2023, 14:09

В Гомеле священники приплыли освящать куличи на лодках.

В Гомеле к жителям микрорайонов, которые оказались затопленными из-за весеннего паводка, батюшки приплыли на лодках, чтобы люди в Пасху не остались без освященных куличей. Доставляли священнослужителей к подворьям в Монастырьке и Якубовке спасатели, сообщают «Гомельские ведомости».

Священники освящали иконы, куличи, яйца, другую еду, которую верующие готовят к Пасхе, молились, чтобы вода быстрее ушла, поддерживали гомельчан, чьи дома пострадали от паводков.

— Светлой Пасхи вам! Держитесь в этих условиях, — пожелал протоиерей Игорь Ольшанов. — Когда сюда ехал, было волнение. Будут ли люди, как они встретят, как отнесутся. Но когда уже сюда мы приехали, я увидел, что действительно мы здесь приехали вовремя. Нужны людям.

Некоторые жители подтопленных участков города собирались сами «на лодке как-то сплавляться и освятить» куличи в храме, но были рады неожиданному визиту батюшек.

— Паводок у нас такой большой — второй за все время. В 2013-м был и сейчас. Но такого, чтобы святили, батюшка к нам приплывал, — нам это очень неожиданно, — поделилась одна из женщин.

Фото: «Гомельские ведомости»

Фото: «Гомельские ведомости»

Фото: «Гомельские ведомости»

Фото: «Гомельские ведомости»

Специалисты ОСВОДа рассказали, что решили подвезти на лодке священников по всем улицам, чтобы людям самим не пришлось по большой воде добираться в церковь.

Священники по воде наведались в микрорайоны Якубовка и Монастырек. «Сказал, что такого раньше не видел, сервис на высшем уровне! Мнение местного жителя поддержали все, кто собрался во дворе его дома», — процитировала газета еще одного жителя.

Сейчас в Гомельской области в зоне паводка остаются около 650 подворий и 400 жилых домов. Вода в эти дни уже отступает.

Фото: «Гомельские ведомости»

Фото: «Гомельские ведомости»

Фото: «Гомельские ведомости»

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