«Сомневались, что вернемся домой из Беларуси» 16.04.2023, 14:21

Резников раскрыл неизвестные детали о переговорах между Киевом и Москвой.

Жать руку врагам в ходе переговоров Украины с представителями страны-агрессора России было ужасно. На первых трех встречах украинские делегаты чувствовали опасность и сомневались в том, что им удастся вернуться домой. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью испанскому изданию Larazon министр рассказал о том, что решение принять участие в переговорах между Киевом и Москвой далось ему тяжело.

«Было очень трудно сказать «да» президенту, когда он попросил меня, потому что я испытывал глубокую ненависть (к россиянам). И, как переговорщик, я знаю, что это эмоция, которая не приносит пользы. Это было ужасно – пожать руку врагу», - объяснил ситуацию Резников.

По его словам, в ходе переговоров в Беларуси украинские переговорщики не чувствовали себя в безопасности и сомневались в том, удастся ли им вернуться в Украину.

«Было четыре встречи, три в Беларуси и одна в Турции. Скажу вам, что в первых трех мы совсем не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернемся домой», - подчеркнул Алексей Резников.

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