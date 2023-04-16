Пасха-2023: главные традиции и приметы белорусов
- 16.04.2023, 14:34
К празднику готовятся заранее.
Дата Пасхи рассчитывается по месячному календарю и может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая. Для установления даты Пасхи определяют, когда наступает первое Полнолуние после Дня весеннего равноденствия (празднуется 21 марта).
Пасха отмечается в первое воскресенье после этого Полнолуния, пишет inform-progulka.by.
Традиции и приметы дня
На Пасху прославляется чудо Воскресения Христа. Также на Пасху заканчивается Великий пост — наиболее длительный и суровый пост года, который длится 48 дней.
На Пасху по традиции люди:
посещают церковь,
освящают ремни,
освящают воду,
освящают продукты,
святят пасхальные яйца.
К Пасхе готовятся заранее: пекут куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда. Также есть традиция сражаться пасхальными яйцами.
Пасха в Беларуси
Это один из главных семейных праздников. В этот день к родителям часто приезжают дети, семьи собираются крупными компаниями за столом, общаются, отдыхают.
Существуют следующие народные приметы на Пасху:
Если на Пасху мороз – стоит ждать щедрый урожай.
Если днем на Пасху тепло, то к солнечному лету.
Пасмурный день на Пасху – к прохладному лету.
Дождь на Пасху – к дождливой весне.
Что нельзя делать на Пасху
На Пасху нельзя:
Выполнять физическую работу.
Ссориться, сплетничать.
До утра воскресенья нельзя есть непостные блюда.
Венчаться.
Ездить на кладбище.