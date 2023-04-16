Пасха-2023: главные традиции и приметы белорусов 16.04.2023, 14:34

К празднику готовятся заранее.

Дата Пасхи рассчитывается по месячному календарю и может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая. Для установления даты Пасхи определяют, когда наступает первое Полнолуние после Дня весеннего равноденствия (празднуется 21 марта).

Пасха отмечается в первое воскресенье после этого Полнолуния, пишет inform-progulka.by.

Традиции и приметы дня

На Пасху прославляется чудо Воскресения Христа. Также на Пасху заканчивается Великий пост — наиболее длительный и суровый пост года, который длится 48 дней.

На Пасху по традиции люди:

посещают церковь,

освящают ремни,

освящают воду,

освящают продукты,

святят пасхальные яйца.

К Пасхе готовятся заранее: пекут куличи, красят яйца, готовят праздничные блюда. Также есть традиция сражаться пасхальными яйцами.

Пасха в Беларуси

Это один из главных семейных праздников. В этот день к родителям часто приезжают дети, семьи собираются крупными компаниями за столом, общаются, отдыхают.

Существуют следующие народные приметы на Пасху:

Если на Пасху мороз – стоит ждать щедрый урожай.

Если днем на Пасху тепло, то к солнечному лету.

Пасмурный день на Пасху – к прохладному лету.

Дождь на Пасху – к дождливой весне.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху нельзя:

Выполнять физическую работу.

Ссориться, сплетничать.

До утра воскресенья нельзя есть непостные блюда.

Венчаться.

Ездить на кладбище.

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