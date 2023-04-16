«По мнению электрика Пети с «Автоваза», я тоже считаюсь богатой айтишницей» 11 16.04.2023, 14:52

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Белоруска создала серию необычных видео и столкнулась с обвинениями в «меркантильности».

Возможно, в последние дни вам в соцсетях попадалось видео с заголовком «Где познакомиться с айтишником в Минске?» (среди вариантов — клуб настолок, спортзал, кальянная, гольф, квиз и т. д.). Или ролики про плюсы и минусы отношений с айтишниками. Это серия тиктоков, которые в общей сложности набрали около 150 тысяч просмотров и продолжают расти. Оказалось, что их делает минчанка, которая сама работает в ИТ-сфере.

Сайт dev.by поговорил с девушкой и узнал, откуда она берет идеи, серьезно ли призывает начать охоту на айтишников или ее проект — шутка, а может и PR-трюк.

«Порой люди не читают описание в шапке профиля и начинают: «Да ты прихлебала, рыба-прилипала»

В описании тикток-аккаунта сказано: «Дочь маминой подруги из айцi». Ксения (так зовут автора) работает пиарщицей в одной из блокчейн-компаний. Долгое время она относилась к тиктоку с некоторой долей сарказма. Но затем сама случайно стала героиней видео в Douyin — китайской версии приложения. Ксения преподает в университете курс международной коммуникации, и студенты из Китая сделали с ней несколько роликов, которые затем набрали сотни тысяч просмотров за пару дней.

Ксения тогда как раз думала, «в какую соцсеть выходить», и история с китайцами стала доводом в пользу тиктока. По странному совпадению, тогда же в Минск вернулась ее знакомая, которая ведет блог о жизни в Стамбуле. Она хотела заняться чьим-либо продвижением, и Ксения предложила себя в качестве подопытной.

Работа над темами заняла примерно месяц. И героиня даже специально взяла недельный отпуск на работе, чтобы начать записывать видеоролики.

— Понятно, что пиар, крипта и прочее — это не самые легкие темы для первых видео, — поясняет она. — Я много думала над тем, какой же концепт сделать, чтобы зацепить людей. Что их волнует? Получилось, что всех будоражит тема айтишников. Обычно мы всех бесим тем, что живем «классно и легко» (хотя никто не думает, что на самом деле это сложно). И, во-вторых, отношения.

Судя по разговорам со знакомыми, сейчас в Минске большие проблемы с общением — именно в плане знакомств. Очень многие уехали. А в Tinder, на мой взгляд, все очень и очень плохо.

Я заходила туда на неделю в июле, мне хватило. И вот сейчас, после запуска тиктока, зашла повторно, и мне прислали сообщение: «Это получается, ты богатая айтишница? Tesla у тебя уже есть, или из электронного только вибратор?». Я даже скриншот сделала на память (смеется).

Так и появилась эта история — что было бы классно сделать ролики про то, где люди из айти вообще встречаются и знакомятся. Думаю, в наше время очень сложно найти себе пару. Кажется, что у нас так много способов пообщаться: интернет, какие-то активности — но почему-то мэтчи происходят все реже и реже, и это грустно.

Я разместила первый ролик в пятницу, 7 апреля. А в субботу утром проснулась и увидела, что он попал в тренд. Меня готовили к тому, что реакция бывает разная. Но большая часть людей под моими видео очень адекватные. Айтишники просто котики! Кто-то уже даже свой клуб настолок собрал (одно из видео посвящено тому, что познакомиться с айтишником можно в клубе настолок — прим.dev.by), часть советует новые места для следующих видео.

Недавно у меня вышло видео про минусы отношений с айтишником, и пока оно не попало в тренд, комментарии были адекватные (особенно про «так звучит, будто появилась отдельная раса айтишников»). А потом началось: «Что ты о себе вообще думаешь?». Но я пиарщик, который в свое время решала антикризисный кейс по репутационному ущербу от программы «Пусть говорят», меня уже мало чем испугаешь.

Да, конечно, хейтеров тоже хватает. Порой люди не читают описание в шапке профиля и начинают: «Да ты прихлебала, рыба-прилипала». Хотя я сама айтишник, и самолично оплачиваю свои счета.

— Может, надо сделать видео, как познакомиться с богатой айтишницей?

— Я уже начала делать черновик. Но, например, по мнению электрика Пети с «Автоваза», я тоже считаюсь богатой айтишницей. И как он меня найдет, если я работаю из дома, хожу в World Class (сеть фитнес-клубов премиум-класса — прим. dev.by) и пью с девочками кофе в бистро Darling? Наверное, тут наиболее оптимальный вариант — только кофейни: «ищи по новому макбуку», так сказать.

«Началось в шутку, а по итогу получился какой-то «тиндер для айтишника»

Ксения говорит, что ее ролики все же больше юмористические, но основаны на личном опыте. Так, упомянутые в роликах локации для знакомства с айтишниками — это места, куда она ходит сама, или которые ей посоветовали друзья.

— На будущее очень много разных идей. В том числе и про секс в комментариях поднималась тема. Тут я хочу защитить айтишников. Мне кажется, в сфере секса у айтишников не просто все хорошо — но и технологично. Реально: сидят парни в компании и обсуждают, какие секс-игрушки покупали девочкам — не потому, что «не могут», а потому, что отлично понимают, что есть разные способы получить удовольствие. Мой друг-айтишник с женой, например, активно предлагали подарить мне на 8 марта «сатисфайер» — потестить новую модель, так сказать.

Так что в плане технологий секс у айтишников на высочайшем уровне. Но, конечно, есть и странные фетиши (аниме герлы, высокие футанари (лучше не гуглить), милфы и т. д.).

В ближайших планах — сделать рубрику в стиле «Давай поженимся». У нас уже есть один айтишник «на выданье», который согласился предоставить о себе информацию. В общем, начиналось в шутку, а по итогу какой-то «тиндер для айтишника» получается.

Впоследствии хочется немного отойти от темы «ИТ-свахи» и начать делиться экспертным контентом. У меня очень много идей и по пиару в ИТ, и по крипте/блокчейну. Хочется рассказывать простыми и понятными словами для девочек, чтобы они помнили, как важно быть самостоятельной.

Парней тоже обижать контентом не будем, разумеется.

Спрашиваем, почему Ксения предлагает познакомиться именно с айтишником, а не, скажем, с нейрохирургами или сантехниками.

— Я уже встречалась с этим вопросом в комментариях. Почему айтишники? Потому что это моя работа и мое окружение, — отвечает девушка. — Более того, я считаю, что большинство айтишников — это люди, которые действительно идут в ногу со временем. К сожалению, в страх СНГ еще присутствует множество стигм, которые идут из детства, прошлых поколений, и сильно тормозят. Например, убеждение, что ты обязан работать только в офисе с 9 до 6, не должен ездить на такси, а доставка еды и клининг — это вообще страшные слова богачей.

У моих знакомых айтишников такого не наблюдается. Поэтому я считаю, что парни из айти — реально хорошая партия для девушки. Особенно если девушка хорошо зарабатывает, образована и имеет цели и устремления по жизни. Я сама такая.

У меня хорошая зарплата, своя машина, сама купила себе Dyson, айфон и Macbook. Но когда я начинаю общаться в интернете… Как пример — мне в инстаграм недавно написал автомеханик Х, который искал «родственную душу, чтобы построить с ней семью и жить вместе до гроба». А у меня по инстаграму видно, что я живу «свою лучшую жизнь», и мыслю немного более глобально. Квартира-машина-дача — это явно не предел моих мечтаний. Поэтому я его спросила — почему он, посмотрев мой инстаграм, решил, что я подхожу? И получила ответ, что ему «не важна вся эта мишура, главное, чтобы человек был искренним».

Не подумайте, я тоже за искренность. Но, честно говоря, в наше время на одной искренности отношения не строятся. Это, в том числе, про интерес, уровень образования и, чего скрывать, деньги.

Мы обычно деликатно замалчиваем эту тему. Но продукты не покупаются за «спасибо, пожалуйста», как и оплата аренды, походы к врачу и остального. Да, бывают разные ситуации, в том числе условного мезальянса, где все хорошо и замечательно. Но на мой взгляд, тут есть два важных момента.

Во-первых, мы все еще живем в обществе, где преобладают патриархальные отношения. То есть, когда мужчина глава семьи, а женщина условно хранительница очага. И неважно, что ты сама работаешь, и у тебя есть куча своих дел, подружек и хобби. Ты все равно должна готовить-стирать-собирать и так далее. Это личный выбор каждого, но мне кажется адекватным, когда бытовые обязанности разделяются вне зависимости от пола и каждый готов помогать с домашними и другими делами.

И второе — рожают все еще только женщины. Не важно, насколько ты супер-классная, умная и молодец. В декрете ты все равно очень беззащитна, как и твой ребенок. И, мне кажется, очень важным знать, чтобы твой партнер мог взять ответственность в этот момент, и ты чувствовала себя с ним комфортно.

Ну и мужчины зовут нас меркантильными, а сами в основном смотрят на красивых, ухоженных и подкаченных. И думают, будто бы она уже встала с кровати с миллилитром в губах и full make-up coverage.

Собственно, поэтому отношения и стали таким триггером в тиктоке и блоге. Потому что они волнуют всех.

«Когда образ ИТ-сферы начинает становиться реально какой-то галерой, это не есть хорошо»

— И последний вопрос — обмельчал ли минский айтишник?

— Есть такое ощущение, что свободный айтишник действительно немного обмельчал.

По моему опыту, в Минске остались в основном либо женатые, либо какие-то джуны и ранние мидлы. И, конечно, джуны очень мельчают. Но мне кажется, что это проблема не джунов, а ИТ-компаний.

Я сейчас выскажу, может, непопулярное мнение, но! Понятно, что ситуация на рынке очень сложная, и каждый крутится как может. Но когда компания набирает кучу джунов за супер-смешные деньги, закрывает ими множество проектов, затем люди выгорают, уходят из айти, и образ ИТ-сферы начинает становиться реально какой-то галерой, это не есть хорошо.

Я недавно сделала видео про то, почему я не уехала из Беларуси. Считаю, что это личный выбор каждого, где нет правильного или неправильного решения. Понятное дело, что есть разные риски и разные моменты. Но есть люди, которые хотят здесь жить. Это не значит, что они придерживаются какой-то политической повестки. Это значит, что они хотят жить у себя дома.

Думаю, что некоторые в последнее время забывают: дом — это очень важно для многих, в том числе и для айтишников. Поэтому мне было важно показать, что здесь еще остались люди из айти, пусть наши ряды и редеют с каждым месяцем.

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