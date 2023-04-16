Россияне сдаются в плен в Бахмуте 2 16.04.2023, 14:58

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ВСУ прицельно выбивают врага с позиций.

Украинские защитники на Бахмутском направлении ведут динамичную оборону своих позиций. В то же время россияне добровольно капитулируют.

Об этом «24 каналу» рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко. По его словам, в течение последних дней ВСУ удалось добиться определенных результатов в Бахмуте.

Россияне не выдерживают

Петр Волощенко сообщил, что действительно российские военные все чаще сдаются в плен. Впрочем, ситуация в Бахмуте отличается от посадок, маленьких селений и сел вокруг города.

«В самом городе, во-первых, они очень сильно глушат переговорные моменты, нашли противодействие Starlink, и это усложняет нам работу закупорки от них и вообще между подразделениями и самим КНП», – подчеркнул он.

Во-вторых, россияне ослаблены, поэтому их проще брать в плен. ВСУ сначала наблюдают за тем, как оккупанты заходят в пятиэтажные дома, а затем проводят огневое поражение по целям.

«Они, когда чувствуют первые минуты нашего штурма здания, сдаются в плен: просто кричат из окон: «Мы сдаемся, мы сдаемся!» Выходит один их представитель, например, командир взвода или их ротный, и таким образом происходит сдача в плен», – объяснил украинский защитник.

По его словам, у врага есть проблемы с мотивацией. Россияне заходят в Бахмут с убеждением, что город их – такое мнение им навязывают командиры.

ВСУ отбрасывают врага

Петр Волощенко подчеркнул, что сейчас ВСУ продолжают активную и динамичную оборону Бахмута, переходящую в мощную атаку.

«У нас в Часовом Яру стоит очень хорошая ствольная артиллерия, и мы метко выбиваем врага, где бы он ни заходил», – подчеркнул он.

К тому же, над Бахмутом ежедневно буквально нависает около сотни БПЛА, практически контролирующих все движения военных. Впрочем, это не мешает украинской стороне добиваться успехов.

«Впервые за последнюю неделю мы сконцентрировали правильно огонь и смогли отбросить их даже на несколько улиц», – рассказал он и добавил, что россияне не контролируют центр города.

По его словам, трасса Константиновка – Бахмут под физическим контролем украинских военных. Впрочем, для преодоления этого пути защитникам приходится ехать с бешеной скоростью, чтобы враг не успел нанести удар.

Ситуация контролируемая

Волощенко отметил, что украинские защитники ждут благоприятную погоду, когда трасса подсохнет. Затем они смогут отбросить врага дальше.

«Мы дальше сможем продвигаться по асфальтному покрытию», – убежден он.

К тому же, украинское командование каждые 2–4 часа контролирует ситуацию в городе. В настоящее время ведутся бои в густо застроенных секторах.

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