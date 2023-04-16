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Владимир отбил телеграмму Кириллу

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  • Телеграм-канал «Малюта Скуратов»
  • 16.04.2023, 15:01
  • 4,840
Владимир отбил телеграмму Кириллу

«Чародейская» красная нитка на запястье не помогла.

В воскресенье утром Владимир отбил телеграмму Кириллу:

«Многие годы Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации общества, призывает к милосердию, добру и справедливости, помогает людям находить прочную духовную опору. Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, это особенно важно».

На фото: Страстная пятница. Ракетный удар по украинскому Славянску. Среди 11 жертв двухлетний ребенок.

На фото: Раньше Путин на правом запястье красную чародейскую нитку носил. Сейчас-то что?

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