FT: Российская оборона может быстро посыпаться 16.04.2023, 15:21

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ВСУ способны прорваться в тыл войскам РФ.

Боевые действия в ходе украинского контрнаступления, вероятнее всего, будут тяжелыми, пишет Financial Times, ссылаясь на прогнозы военных чиновников и аналитиков.

Все решения ВСУ должны быть скоординированы. Задача затрудняется еще и потому, что у Украины нет воздушного превосходства, чтобы прикрыть от врага западные танки, пишет издание.

Российская авиация сможет «раздавить украинскую специальную инженерную технику», полагает бывший офицер британского Королевского инженерного корпуса Ник Ганнелл.

«Классический подход при наземном наступлении - прорваться в тыл противника, на одном или нескольких участках, и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника», - говорит Бен Барри, бывший командир британского батальона механизированной пехоты. «Успешные примеры без господства в воздухе редки», - признает он. Но все же приводит один пример: израильская атака на позиции египтян во время Войны Судного дня 1973 года.

Типичная российская оборона состоит из минного поля, линии противотанковых зарытых в землю бетонных пирамид, также известных как «зубы дракона», затем еще одно минное поле, линия окопов и блиндажей шириной в 400 метров и еще через 500 метров - противотанковый ров.

Недавно утекшие оценки американских военных свидетельствуют об их сомнениях в готовности ВСУ к прорыву такой обороны, как с точки зрения подготовки личного состава, так и с точки зрения запасов техники и боеприпасов. Но ВСУ уже не раз недооценивали.

«Если украинская атака будет мощной и быстрой и сможет зайти в тыл к русским, то фронт посыплется и русские побегут... так же, как бежали во время контрнаступления под Харьковом», - сказал газете Глен Грант, еще один отставной британский офицер, консультирующий комитет по обороне Верховной рады.

И если такое бегство произойдет, то все окопы и траншеи окажутся бесполезными. «Есть старая максима: земляные укрепления, которые никто не защищает, вас не убивают. И затем украинцы смогут наступать столько, насколько у них хватит планов и логистики», - добавил Грант.

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