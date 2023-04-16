Что появилось раньше: курица или яйцо — ученые наконец-то узнали ответ 16.04.2023, 15:24

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Все зависит от типа яйца.

Биологи наконец-то смогли дать ответ на извечный вопрос: что появилось раньше — курица или яйцо?

Ответ ученых будет зависеть от того, о каком типе яйца вы спрашиваете. Об этом пишут в Live Science.

Биологи уверены, если говорить о яйцах как таковых, то они точно появились раньше. Но когда речь идет именно о домашних курах, здесь дело уже иначе. В таком случае первой была курица, у которой потом появилось яйцо. Кажется, что это невозможно, но ученые объяснили свою позицию.

По словам биологов, яйца как таковые, то есть яйцеклетка, это женская половая клетка, расположенная внутри живого организма. Однако появление наружных яиц, имеющих твердую оболочку, полностью изменило эволюционную историю позвоночных животных.

По словам Коэна Стейна из Королевского бельгийского института естественных наук, яйца в скорлупе, которые откладывали древние животные, стали важнейшей стадией эволюции. Благодаря тому, что они начали откладывать яйца на суше, они постепенно отдалились от воды и начали свою собственную историю.

Говоря о птицах в целом, к которым также относятся куры, учеными были обнаружены их первые окаменевшие останки, которым от 165 до 150 миллионов лет. Однако, по недавним исследованиям оказывается — первые яйца в твердой скорлупе появились 325 миллионов лет назад.

То есть, как утверждает Стейн, яйца все же появились раньше «курицы» как птицы. Однако первые яйца имели мягкую оболочку и были больше похожи на те, которые откладывают сегодня утконосы или рептилии. Самые известные древние яйца, конечно, откладывали динозавры. Одно из исследований показало, что яйца, которым 200 миллионов лет, были очень крепкими, но имели очень тонкую скорлупу. По своей структуре они достаточно сильно напоминают яйца современных птиц.

Однако если говорить именно о домашней курице, а не просто птиц, тогда дело принимает другой оборот. В 2021 году учеными было установлено, что обычные куры, разводимые по всему миру, произошли от джунглевых (они обитали в джунглях Юго-Восточной Азии). Приблизительно 50 миллионов лет назад они отделились от своих предков и поначалу не были домашними. Однако между 1650 г. до н.э. и 1250 г. до н.э. люди смогли их приручить.

В определенный момент во время процесса одомашнивания современных кур их последний предок отложил яйцо, в котором был эмбрион с достаточным количеством генетических отличий, чтобы полностью отличаться от родителей. Этот эмбрион развивался еще не в яйце обыкновенной курицы. И только тогда, когда он превратился в взрослую птицу, появилось новое потомство, которое и стало настоящими предками домашних кур. Поэтому можно сказать, что сначала была курица, которая уже потом снесла яйцо.

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