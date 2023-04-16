Как белоруска зарабатывает тысячи долларов на вырезании картин из бумаги 1 16.04.2023, 15:38

Цены на работы бывают совершенно разные.

Белоруска Ольга Бабурина, более известная среди художников как Ольга Palunisa, создает умопомрачительные картины с помощью только бумаги и ножниц и зарабатывает себе этим на жизнь. «Наша Нiва» поговорила с художницей о том, как она нашла в вытинанке источник вдохновения.

Вытинанка с корнями в Молодечно

Ольга родом из Молодечно. Там отучилась в художественной школе, в Мире освоила профессию реставратора, а позже отучилась год в молодечненском классе народного искусства, где тогда возрождали вытинанку. Сейчас белоруска живет в США.

Художница рассказывает, что в советские времена от великой белорусской культуры вытинанки остались, пожалуй, одни бумажные снежинки, которые мы в детстве вырезали на Новый год и клеили на окна. За то, чтобы ликвидировать этот пробел в несколько десятилетий, брались разные художники по всей стране, но наиболее активно, по словам Ольги, этим занимались в Молодечно.

В мире, где про белорусскую вытинанку почти забыли, создавать ее заново было непросто, и недостаток информации тоже мешал. Художница вспоминает: «Тогда не было интернета, почти не было книжек по вытинанкам, и невозможно было увидеть их примеры. Все мы варились в своем сиропе, но это стало поводом для того, чтобы сформировался наш, собственный, белорусский стиль вытинанок».

Ольга на сегодня, пожалуй, самая дорогая художница вытинанки из Беларуси.

Она рассказывает, что толчком в этом направлении для нее стало знакомство с бумажными вырезками со всего мира: «Когда я получила возможность искать информацию в интернете, стала собирать примеры бумажного вырезания со всего мира. Месяца два этим занималась, все больше открывала разнообразие этого искусства. Тогда я точно осознала, насколько уникальна именно белорусская вытинанка, и приняла решение, что хочу сконцентрировать свое творчество в этой сфере».

«Вырезание из бумаги — эстетическое искусство, совсем не практичная вещь»

Если вы вспоминаете бумажные снежинки и думаете, что нигде в мире подобного нет, вы сильно ошибаетесь. Ольга уверяет: практически везде, где была бумага, из нее что-то делали. Разумеется, из бумаги вырезали на родине этого материала, в Китае, но не только — есть и совершенно неожиданные направления.

«Надо отметить Мексику, ведь у них тоже есть своя традиция бумажных вырезок, они очень популярны на Хэллоуин, где делают композиции с разными скелетиками. Это вытинанка-выбиванка: рисуется сетка, на нее делают рисунок и заостренной отверткой выбивают дырочки. Похожая технология была у нас на Новогрудчине», — рассказывает художница.

Из бумаги вырезали и в Западной, и в Восточной Европе; Польша и Украина удержали эту традицию и в советские времена. Своя вытинанка есть у евреев — они называют это искусство «рейзеле», русская же вытинанка не исследована. У белорусов, жалеет Ольга, на вытинанку в XX веке отчасти не обращали внимания, считали вырезки из бумаги чем-то неценным: «Могли к праздника нарезать из бумаги разных украшений, но к следующему празднику они не доживали, это все снимали и жгли в печи. Только в конце прошлого века начали относиться к вытинанке как к художественной ценности».

Вытинанка, в отличие от той же керамики, — это вовсе не о практике, а исключительно об эстетике. «Человеку, у которого есть потребность в эстетических ценностях, будет понятна вытинанка, а если таких ценностей у человека нет, то вытинанка, скорее всего, ему будет мало интересна. Эстетическая база имеет очень сильное значение для восприятия вытинанки как культурного искусства и наследия», — говорит Ольга.

Ольга сама не пыталась осваивать иностранную вытинанку, но делится местами, где можно ей восхищаться: «В Старой синагоге в Кракове есть два примера еврейского рейзеле, невероятно красивые картины. Но для меня важно не только видеть, что есть вокруг, но и через видение того, что есть в мире, по-новому воспринимать нашу белорусскую традицию. На самом деле наша белорусская вытинанка — это очень красивые и захватывающие изделия, еще и сейчас в народе можно найти ее замечательные примеры».

Рейзеле, кстати, могло повлиять и на нашу традицию. По Беларуси проходила граница оседлости евреев, и белорусы, которые жили рядом, учились вырезать из бумаги похожим образом.

Вообще техника вытинанки в Беларуси известна с IX-XII века, но тогда ее делали не из бумаги. На одежде, рукавах вырезались дырки так, как вырезается вытинанка: то есть складывалась ткань и на ней вырезался узор, который имел определенное значение, например, магическое или защитное.

«Люди воспринимают вытинанку как бумагу, они не видят за бумагой работы художника»

Ольга рассказывает, что для нее вытинанка — это о специфике нашей белорусской ментальности, постижении самих себя. Корни наши лежат в культуре, и она влияет на наше восприятие мира. Человек не может просто болтаться в воздухе без всякого фундамента, рассуждает художница.

Белоруска сильно это почувствовала, когда приехала в Соединенные Штаты: «Там очень много людей разных культур и с разными взглядами живут друг возле друга, но находят взаимопонимание между собой. В этом количестве культур очень сильно чувствуется, как мы, белорусы, отличаемся от всех: от украинцев, поляков, прибалтов».

Что же вырезает из бумаги художница?

«Один из наиболее распространенных в моей работе образов — «Древо жизни», это очень отличительный символ, который сильно отличает нас от других культур. Есть вариант «Древа жизни» в Дании, но там он всегда делается в кругу, а белорусское «Древо жизни» имеет более вытянутый вертикальный формат. Это также говорит о каких-то глубинных ментальных особенностях.

Я люблю мифологические образы, а также картины, в которых я просто выражаю свои чувства через вытинанку. По сути, через нее я узнаю свою белорусскую самоидентификацию: как бы я от этого всего ни скрывалась, истоки есть истоки, и мне нравится к ним обращаться. В моей практике есть и традиционные символы, и совсем нетрадиционные, но в основе всего этого лежат принципы именно белорусской вытинанки».

Нетрадиционные образы — это как? Ольга объясняет, что наше представление о народном искусстве часто связано с орнаментами, сказочными сюжетами, но она может вырезать и совсем другое: например, солнечный октябрьский день или сильное эмоциональное переживание.

Цены на работы, рассказывает белоруска, бывают совершенно разные. Самые дешевые ее изделия — это открытки и закладки, они обойдутся в 10 долларов за штуку. А вот с картинами, созданными вытинанкой, история более сложная: «Наверное, искусство стоит столько, сколько за него готовы платить, но, с другой стороны, оно стоит столько, во сколько его оценивает художник. У меня есть очень популярные работы. Например, есть изображение «Древа жизни», которым я вырезала где-то 60 копий, так как оно всем нравится. Эти копии не одинаковы, дело в типе композиции — красное деревце на белом фоне. Как только я их вырежу, их обязательно купят. Такие работы я не делаю дорогими.

А есть картины, которые могут быть одиночными, если я точно знаю, что такую копию больше не сделаю, и работа может иметь для меня сильное личное значение, у меня могут быть связанные с ней эмоции и переживания. Такая работа может быть такого же размера, как деревце, но цена ее будет совсем другая».

Самые дорогие картины у художницы доходят до цены в тысячу долларов. Ольга рассказывает, что уже не один раз делала по заказу «Родовое дерево» и эту работу называет очень большой и скрупулезной: нужно продумать соответствующую композицию для всех частей дерева, чтобы все хорошо сочеталось и выглядело эстетично. Дерево может получиться высоким — последняя такая картина была у Ольги больше метра высотой, а времени на нее уходит, бывает, до двух месяцев.

Все ли понимают, зачем платить такие деньги? «В Беларуси иногда слышала, что это дорого, так как люди воспринимают вытинанку как бумагу, они не видят за бумагой работы художника. Иногда могут обратить внимание на мастерство: мол, тонкая работа, но искусства они за этим не видят. Однако отчасти люди понимают, что это работа художника.

Просто в человеческом сознании, наверное, есть желание сравнивать, кто сколько стоит. Думаю, на сегодня я самая дорогая художница белорусской вытинанки, но это не значит, что это дорого, и в последнее время я с недоразумением не сталкивалась. Да, у меня есть очень дорогие работы, но это потому что они мне очень дорогие. Также стараюсь иметь и работы, доступные каждому», — делится Ольга.

«Нагуглил вытинанку, пошел и напечатал ее на пятидесяти футболках, потом продал их»

Ольга рассказывает, что в работе с вытинанкой часто сталкивается с нарушением авторского права. У белорусов, объясняет она, есть такое представление: если искусство народное, то оно принадлежит всем, и если вытинанка — это народное искусство, она тоже принадлежит всем, и авторов у нее нет.

Но с вытинанкой это не работает, так как в середине прошлого века в ее белорусской истории существовал пробел, после которого нашу вытинанку полностью возродили профессиональные художники. Это означает, что каждый элемент, изображение, образ и композиция созданы какими-то художниками.

Вот как это, по словам художницы, проявляется на практике: «Очень много сталкиваюсь с таким восприятием вытинанки: нагуглил картинку в ее стиле, пошел и напечатал ее на пятидесяти футболках, потом продал их. Не говорю, что так делают все, но это как будто нормальное отношение к ситуации. На самом деле техника вытинанки — народная, но само это искусство — авторское».

Ольга считает, что в других видах народного искусства понятие авторского права также присутствует. В одном регионе могут быть одни вытинанки на окнах, так как их делал определенный мастер, в другом регионе они могут отличаться, и это тоже вопрос авторства.

Художница делится, что вытинанка, которую мы иногда недооцениваем, дала ей возможность полностью себя обеспечивать: «По сути, последние лет 17 я живу за счет своего искусства. Имею дизайнерский опыт, делала различные дизайнерские вещи, связанные с вытинанкой: логотипы, буклеты, иллюстрации к книгам.

Издала свою книгу с шаблонами для вырезания и педагогическими наработками, иллюстрировала вытинанкой сборник стихов, белорусскоязычные открытки. Не собираюсь переключаться на другие варианты заработка денег, считаю, что и в этом виде искусства можно найти источники для развития. И в том числе всегда подчеркиваю белорусское происхождение своего творчества».

Где вытинанку лучше покупают — в Европе или в США? Ольга рассказывает, что ее работы очень ценили на польских фестивалях, где у художницы даже были постоянные покупатели, но и Штаты демонстрируют спрос на белорусское искусство:

«В Соединенных Штатах мои вытинанки нравятся как белорусам, которые здесь живут, так и американцам. Скорее это из-за того, что в месте, где я оказалась, относятся к искусству как к продукту, то есть музыка, литература — это продукт. Хотя он и духовно-эстетический, но это такой же продукт, как картофель, пицца или автомобиль.

Такое отношение создает совершенно иной подход к искусству. Здесь я чувствую себя таким же самым по ценности человеком, как те, кто развозит почту, ремонтирует дорогу или работает чиновниками. В Беларуси я не чувствовала, чтобы к искусству относились как к продукту, но не могу сказать, что в Беларуси не интересовались вытинанками. Последние годы был очень большой подъем интереса ко всему белорусскому, и там у меня тоже приобретали работы, приезжали на мастер-классы в музей вытинанки, который я основала. К сожалению, он не очень долго просуществовал, но он был, и это уже важный факт».

Женщина вспоминает, что в 2000 году на ярмарке у «Славянского базара» ей нужно было каждому человеку объяснять, в чем же суть ее искусства, а сейчас о вытинанке знает уже гораздо больше людей. Художница подчеркивает, что главное — чтобы белорусы научились уважительно относиться к авторству в любом художественном произведении, не важно, это фотография или оригинальная вырезка из бумаги.

В свободное время Ольга проводит онлайн-занятия по вытинанке. Рассказывает, что ее мечта — чтобы вытинанка стала чем-то вроде вышиванки, чтобы у каждого белоруса она была дома.

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