«По 280 рублей с семьи – и никаких забот родителям» 16.04.2023, 16:05

Белоруски рассказали, сколько стоит собрать ребенка на выпускной.

До выпускных в школах остаются считанные недели, выпускники и их родители активно готовятся к этому событию. По сколько «сбрасываются» на выпускные вечера, где и как они будут проходить и чего стоит собрать ребенка на бал, Intex-press рассказали мамы выпускников.

Последний звонок в белорусских школах в этом году прозвенит 25 мая, выпускные вечера пройдут 10 июня. К праздничным мероприятиям, приуроченным к окончанию школы, в некоторых учебных заведениях начали готовиться еще с сентября.

– Наш класс планирует отметить выпускной в караоке-баре. Каждый месяц, начиная с сентября, мы сдаем по 20 рублей. В эту стоимость не входит оплата за бар, – рассказала Intex-press мама одной из выпускниц.

Суммы, которыми «сбрасываются» родители барановичских выпускников, нам называли разные. В одной школе это 300 рублей с выпускника, в другой – 500 рублей, в третьей – 150 долларов и «эта сумма, возможно, не окончательная».

На что идут эти деньги? В основном, на покупку цветов и подарков для школы и классных руководителей, создание фотозон и украшение залов, оплату услуг ведущих и заведений, в которых будет проходить торжество (если кто-то решил продолжить праздник вне школы).

– Мы собираем по 500 рублей. Праздновать будем в кафе. Забронировали ведущего за 300 долларов, иллюзиониста – 190 долларов и юмористический дуэт – 800 рублей. Заказали шары, фотозону, украшение сцены, это обошлось в 1000 рублей на все классы, – перечисляет мама другой выпускницы, добавляя, что на подарок для учебного заведения и цветы учителям выпускники заложили около 2,5 тысячи рублей.

Примечательно, что те барановичские мамы, чьи дети заканчивают 11 классов в Минске, называют суммы поменьше, отмечая при этом, что в столице «подарки не очень приветствуются, чисто символически».

– Мой сын заканчивает лицей БГУ. Все будет организовывать лицей. По 280 рублей с семьи – и никаких забот родителям. Взнос на выпускной включает печать пригласительных, украшение актового зала, фотозоны, фотографов и видеографов, цветы и фуршет для учеников и учителей, мантии и шапочки для выпускников, аренду PlayStation и автосимуляторов, организацию выпускного вальса и дискотеки, – рассказала мама одного из выпускников.

Еще одна статья родительских расходов – наряды. Особенно нелегко приходится семьям выпускниц, ведь помимо красивого платья девушки хотят макияж, прическу, маникюр. Затраты на наряды нам называли самые разные. Кто-то купил дочери готовое платье за 180 рублей, кто-то пошил на заказ за 400 рублей, а кто-то взял на прокат за 250 долларов.

В целом, по словам родителей, чтобы собрать ребенка на выпускной, нужно «минимум 800 рублей».

Так как уровень доходов у родителей разный, а сбрасываются все одинаково, периодически между ними возникают споры и конфликты.

– Быть в родительском комитете – это нечто. Хотя все 10 лет мы были дружными, этот год рассорил всех. Мы сбрасываемся по 300 рублей, кто-то считает, что это много. Сравнивают с другими школами, хотя я, общаясь с другими родителями, не сказала бы, что меньше они собирают, – жаловалась одна из мам, состоящая в родительском комитете.

Несмотря на разногласия, каждый родитель старается сделать так, чтобы окончание школы запомнилось его ребенку, а на выпускном он чувствовал себя комфортно.

– Хоть у меня и один ребёнок, это большие расходы. Но сейчас по-другому никак. Если мы не будем давать детям уверенность в том дне, который для них важен именно сейчас, они будут чувствовать себя неуверенно и в последующей взрослой жизни, – отметила одна из мам.

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