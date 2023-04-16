«Количество седых волос у российских военнослужащих прибавится» 16.04.2023, 16:41

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Полковник ВСУ объяснил, как слив данных из Пентагона ударил по россиянам.

Военный эксперт Роман Свитан высмеял последствия, с которыми столкнулись россияне, организовавшие слив информации об Украине.

Полковник запаса ВСУ Свитан усматривает российский след в инциденте с обнародованием секретной информации в США. При этом военный эксперт убежден, что их затея обернулась против них же самих, потому что в результате власти РФ узнали о большом количестве современного западного вооружения, которым ВСУ уничтожает их армию.

Военный эксперт в интервью для «Фабрики новин» рассказал, как утечка данных из Пентагона об Украине нанесла удар по России: «Ни на что они не повлияют, кроме как на количество седых волос у российской публики и у тех военнослужащих российских, которые наконец-то увидели, что для них готовится, какие «подарки» готовятся для них».

Летчик-инструктор рассказал более детально о том, как россияне напуганы мощью ВСУ, о которой узнали из секретных документов: «Там же цифры написаны: они могут их разложить и реально поседеть, потому что то количество вооружения и оборудования, которое нам передается, его российская армия не удержит, то есть те российские части, которые попадут под удар, они будут просто уничтожены, причем в ноль. Не успеют даже сбежать, и они это прекрасно понимают. Их военные уже примерно разбираются, какое оружие им противостоит и какое оружие будет использоваться».

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