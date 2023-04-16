Найден настоящий «молодильный фрукт», который можно есть всем 1 16.04.2023, 16:53

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Он не только восстанавливает, но и предотвращает заболевания.

Фрукт о котором идет речь — зеленый, с коричневой кожицей, все прекрасно знают, ведь это вкусный и оказывается неоценимо полезный плод.

Киви отличный продукт и для мужчин и женщин, он содержит большое количество витаминов.

Врач Инна Ильницкая рассказала о том, как с помощью киви можно замедлить старение кожи и других целебных полезных свойствах фрукта.

Киви – один из лидеров по содержанию витамина С: в 100 г киви содержится 180 мг этого витамина, что составляет две суточные нормы. Витамин С улучшает выработку белка коллагена, а именно коллаген делает кожу упругой.

Одно киви обеспечивает нормой витаминов А, С и Е, кальция, также в его состав входят фосфор и железо.

Коллаген отвечает за структуру кожи и укрепляет кости. Витамин С является ключевым компонентом в синтезе коллагена в организме. Поэтому употребление киви помогает поддерживать кожу увлажненной и здоровой.

Кроме того, этот фрукт способен выводить излишнюю соль из организма, что полезно для ее любителей. Пара киви среднего размера обеспечивает 1/4 потребности нашего организма в фолиевой кислоте. Пиридоксина во фрукте меньше – 4% суточной нормы.

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