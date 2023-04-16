«К вечеру субботы у меня было 1400 рублей, а я был как будто пьяный от счастья» 16.04.2023, 17:16

Фото: addictionresource.net

Белорус рассказал, почему оформил для себя запрет на посещение букмекерских контор и казино.

Многим кажется, что угроза лудомании переоценена – мол, возьми себя в руки и просто не играй или не ставь больше. Так думал и собеседник myfin.by, который делал ставки на протяжении 8 лет своей жизни. Он осознал, что утратил контроль над собой, и решился оформить для себя запрет на посещение букмекерских контор и казино. Белорус рассказал, как проходили его «игровые будни» и как живется с запретом на игры и ставки.

Лудомания – патологическая склонность к азартным играм. По мере развития этой болезни человек теряет контроль над ситуацией и начинает ставить или играть почти все свое время, забывая про работу, отношения, собственные потребности и ценности. ВОЗ уже давно признала это явление психологической зависимостью. По данным общемировой статистики, у 2-3% населения есть склонность к появлению игровой зависимости. Ежегодно около 10 млн человек обращаются за помощью к специалистам, чтобы избавиться от лудомании.

«После первого проигрыша долго не мог уснуть – хотел отмотать время назад»

Первый раз я поставил еще в школе: в 10-м классе, когда мне было 16 лет, я выбрал пару событий, составил экспресс (пари на 2 и более события, не связанные между собой) и попросил зайти в букмекерскую контору моего друга. На тот момент я несколько лет смотрел футбол, не пропускал ни одного матча в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Казалось, что хорошо понимаю игру и могу предсказывать результаты. Собственно, первая ставка сыграла – и я получил 200 тысяч рублей. В 2013 году 200 тысяч для школьника – отличные деньги. Можно купить красивые вещи, сходить в пиццерию с девушкой. Но я, конечно, не собирался останавливаться.

Когда ставка заходит, ты чувствуешь прилив сил и адреналина. В этом состоянии забываешь обо всем и ведешь себя как будто влюбился в первый раз.

В тот вечер, когда первый экспресс сыграл, я провел часов 5 за поиском других ставок. На завтра, на следующую неделю или месяц. Рисовал в тетради лестницу из десятков событий. В конце, разумеется, должен быть выигрыш и приз в много миллионов рублей, которые я потрачу на себя. Ну или снова поставлю.

За неделю я сделал еще несколько ставок на матчи команд в еврокубках и в чемпионатах Испании, Италии, Германии и России. И мои любимые «Барселона», «Ювентус», «Бавария» и ЦСКА не подвели. Вскоре 200 тысяч рублей превратились в 800 тысяч. Почти каждую ночь я не мог уснуть и просто лежал в кровати, мечтая о легких деньгах и ощущая, как быстро бьется мое сердце.

Первый проигрыш случился в марте 2013 года. Как сейчас помню: ⅛ Лиги чемпионов, «Манчестер юнайтед» принимает «Реал Мадрид». Я «загрузил» все деньги на «Юнайтед», подождал, пока родители уснули, и включил матч. Потом при счете 1-0 в пользу англичан судья удалил игрока «Юнайтед». Испанцы забивают первый, второй… А я сижу у экрана с чувством дикой досады и несправедливости. После финального свистка побрел в кровать и тоже не мог уснуть. Но в этот раз вместо эйфории я просто прокручивал в голове эпизод с красной карточкой и хотел отмотать время назад.

Тот проигрыш меня остудил – я забыл о ставках где-то на полгода. И вспомнил о них уже во время учебы в вузе, в компании новых, таких же любителей ставок, однокурсников.

Фото: addictionresource.net

«Ставил все на второй дивизион женского чемпионата Турции по волейболу»

У меня был еще один источник денег, кроме стипендии. Еженедельно родители давали мне по 450-500 тысяч белорусских рублей. Их хватало на дорогу в мой город, обеды в столовой университета и другие базовые потребности. Но я начал ужиматься в расходах, чтобы ставить. А через пару недель и вовсе отказывался от каких-то важных моментов. Например, заносил в букмекерскую контору деньги, отложенные на месячный проездной в метро.

Помню, приезжаю с деньгами в воскресенье вечером. Во вторник – Лига чемпионов. И вот уже ищу «верняки» – то, что сыграет на 100%. Трачу на это не один и не два часа, пытаюсь анализировать статистику, ищу прогнозы экспертов и даже информацию о «договорняках». И, боясь потерять деньги, делаю ставки с коэффициентом в 1,5-1,7.

Большая часть таких ставок заходила. После я просил забрать выигрыш совершеннолетних друзей. И либо позволял себе походы в кафе, либо ставил снова. Получился хороший способ дополнительного заработка.

Тогда это казалось классным, но сейчас, спустя 10 лет, я понимаю, что эти легкие деньги сильно отвлекали от жизни. Затраченное время я мог уделить учебе, поиску работы, общению с друзьями – чему угодно, что могло принести пользу и как-то меня развивать.

В таком режиме я прожил несколько лет, пока не захотел играть по-крупному. Сумма ставок не изменилась, я по-прежнему заносил букмекерам 150-200 тысяч рублей. Поменялся лишь формат: вместо поиска «верняков» я сочинял сказочные экспрессы с десятком событий. Коэффициенты часто были больше 50 и даже 100. И вот ты загружаешь все выбранные матчи в Myscore (приложение для мониторинга спортивных событий – прим. Myfin). И при каждом уведомлении о голе или победе ощущается приятное покалывание, а на душе становится приятно. Но исход всегда одинаков – одно или два события из экспресса не заходят. А все деньги уходят букмекеру.

В этот момент я почувствовал, что изменилось восприятие проигрыша. Я не грустил, а был готов поставить еще столько же на матчи неизвестных команд и чемпионатов – лишь бы отыграться и выиграть хоть сколько. В тот момент открыл для себя диковинные соревнования. Например, вторые дивизионы Египта и Алжира, хоккей в Латвии или Южной Корее.

Отлично помню, как несколько часов сидел в режиме Live (когда матчи идут прямо сейчас) на парах и искал ошибки в линиях букмекеров или те же «верняки». Сделал из 5 деноминированных белорусских рублей 50. Чувствовал кураж и уверенность в силах – и неожиданно для себя поставил все на второй дивизион женского чемпионата Турции по волейболу. Хотя я никогда не смотрел их игры! Когда проиграл, хотел разрушить все вокруг, был готов проклинать всех и вся и искать виноватых в поражении.

Сделал из 20 рублей 1400. А потом «вернул» все деньги букмекеру

После университетского распределения снова временно отключился от ставок. Попал на работу в хорошую компанию, зарабатывал в среднем 750 долларов – больше моих однокурсников – и чувствовал себя отлично. Ну а потом стало скучно. В жизни не хватало драйва, ярких красок и ощущений. И я точно знал, где их можно взять. Поэтому нашел свой логин и пароль от личного кабинета в букмекерской конторе.

Путь от единичных ставок по выходным до повседневного мониторинга линии в этот раз я прошел всего за несколько недель. Потом это превратилось в какую-то манию. Помню, как в пятницу вечером начал ставить с 20 рублей. Один матч, второй, третий… На часах уже 5 утра, а на моем счету 200 рублей. Я не хочу спать и просто втыкаю в монитор в поисках следующего события. Футбол в Мексике, Колумбии, Эквадоре, Чили, хоккей в США и Канаде. Не знаю названия команд, но все равно ставлю.

Через какое-то время уговорил себя лечь поспать, отдохнул 2 часа и продолжил. К вечеру субботы у меня было 1400 рублей, а я был как будто пьяный от счастья. В тот раз мне хватило мозгов снять все деньги и потратить с пользой: я купил стройматериалы для ремонта и бытовую технику в новое жилье. Ставить, конечно, продолжил. И потом за несколько месяцев «вернул» всю сумму букмекерам за счет сотни мелких ставок.

Фото: addictionresource.net

«В пятницу приходил домой, открывал сайт и ставил до вечера воскресенья»

С ужасом вспоминаю свой самый крупный проигрыш. 5 лет назад, летом 2018 года, мне было так же скучно. На карточку пришел аванс. Я заказал пиццу и пиво – и уселся за ставки на молодежный чемпионат Европы по футболу. За один вечер ушел весь аванс и еще часть сбережений – в сумме около 650 рублей.

И вот ты сидишь и просто не знаешь, как тебе дальше быть. Занимать ли деньги у знакомых, чтобы элементарно купить себе еды на две недели, или менять доллары…

В августе ситуация стала еще хуже. Я приходил домой в пятницу, открывал сайт конторы и сидел так до вечера воскресенья с короткими перерывами на сон и еду. Что-то удавалось зарабатывать, но эти деньги не приносили мне никакого удовольствия. Потому что, во-первых, я чувствовал себя эмоционально выпотрошенным. А во-вторых, просто не видел жену, друзей и мира вокруг. Жизнь шла мимо.

Я сильно от этого устал и понимал, что делаю ставки, не задумываясь. Вот просто надо – и все. Это была зависимость. Поэтому как-то раз после работы просто зашел в казино по пути домой и написал заявление на самоограничение на максимальное время – 3 года.

Первое время после запрета на ставки было тяжело. Меня не покидало чувство опустошенности, как будто бы кто-то забрал часть моей жизни и ничего не дал взамен. А еще я охладел к футболу и другому спорту. Не мог ни смотреть, ни играть с друзьями сам, потому что это не вызывало абсолютно никаких эмоций без ставок. Какой смысл тратить на это свое время, если нельзя предугадать исход?

«Не молчите!»

Буквально через 2 месяца я вернулся к нормальной жизни и прежним интересам, стал больше уделять времени друзьям и семье. Мне повезло купировать зависимость, остановиться и забыть о ставках. Хотя знаю, что могло быть по-другому: парочка знакомых-лудоманов даже после введения самоограничения выкручивались из ситуации и регистрировались в иностранных букмекерских конторах.

Мой запрет закончился осенью 2021 года. Но я снова его продлил, потому что эта болезнь может дать о себе знать в любой момент.

Зачем рисковать, если я знаю, что могу снова поставить после веселого вечера с друзьями или от скуки? Семья и то, чего я добился, стоит намного дороже.

Хочу обратиться к тем, кто испытывает проблему с лудоманией прямо сейчас. Не молчите. Говорите о том, что вас беспокоит, не скрывайтесь от своих родных. Чем раньше вы обозначите проблему, тем быстрее найдете поддержку и сможете ее решать. И если вы пообещали себе после очередного проигрыша сделать запрет на ставки – бегите изо всех сил в контору или казино, чтобы сделать это. На следующее утро или день эмоции улягутся – и вы внушите сами себе, что обойдетесь и без таких мер.

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