Какие дешевые однушки продаются в Минске 16.04.2023, 17:37

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До 37 тысяч долларов.

Самый активный спрос приходится на однокомнатные квартиры. Эксперты отмечают, что некоторые варианты на вторичном рынке продаются с хорошим торгом из-за несвежего ремонта и старости дома. Realt.by посмотрел, сколько стоят самые дешевые однушки в Минске и в каком они состоянии.

Улица Волоха (Московский район)

На Волоха, 6 в пятиэтажке 1965 года строительства продается однокомнатная квартира. Она находится на первом этаже и занимает 29,3 м². Площадь кухни — 6,1 м².

В квартире установлены стеклопакеты ПВХ, на полу лежит доска. В кухне имеется навесной гарнитур. В квартире совмещенный санузел, но нет балкона.

Дом стоит во дворе. Недалеко находятся несколько станций метро.

Стоимость квартиры — 36 900 долларов. Квадратный метр обойдется в 1 259 долларов.

Улица Лизы Чайкиной (Заводской район)

На первом этаже двухэтажного дома на улице Лизы Чайкиной, 13 продается квартира. Здание было возведено в 1947 году. Площадь квартиры — 31,4 м², кухня — 7,5 квадратного метра.

Сталинку уже подготовили к продаже и освободили от мебели. Так новым владельцам проще будет начать ремонт. Санузел — совмещенный, нет балкона.

Дом находится между двумя станциями метро — «Автозаводская» и «Могилевская».

Стоимость квартиры — 34 900 долларов. Метр обойдется в 1 111 долларов.

Улица Холмогорская (Партизанский район)

Дом на Холмогорской, 47/1 был построен в девять этажей в 1984 году. Там на третьем этаже продается квартира в 33,52 м², кухня — 7,01 м².

До станции метро «Партизанская» всего три остановки на общественном транспорте.

Квартира стоит 36 900 долларов. Метр обойдется в 1 101 доллар.

Улица Уральская (Партизанский район)

На Уральской, 12 продается квартира в пятиэтажном доме 1962 года постройки. Она располагается на втором этаже и занимает 29,8 м², кухня — 5,6 квадратного метра.

Квартира нуждается в ремонте. В однушке имеются две ниши под шкаф. Балкона здесь нет, санузел — совмещенный.

Недалеко от дома находятся парки. Можно на общественном транспорте доехать до станций метро «Площадь Победы» и «Тракторный завод».

Улица Чигладзе (Фрунзенский район)

Купить однокомнатную малосемейку можно на Чигладзе, 4 в пятиэтажке 1970 года постройки. Однушка на последнем этаже занимает 22 «квадрата». Кухня — 5,1 квадратного метра.

В квартире установлены стеклопакеты. На полу лежит линолеум. Частично в однушке останется и мебель. Санузел — совмещенный. Имеется открытый балкон.

Недалеко от дома находятся два торговых центра — Palazzo и «Замок».

Квартира стоит 33 900 долларов. «Квадрат» — 1541 доллар.

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