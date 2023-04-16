Atlantic Council: Путин получил болезненный удар 2 16.04.2023, 17:47

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Почему Россия отменяет парады на 9 мая.

Всем нам известно, что для России чрезвычайно важен День победы, который отмечают 9 мая. Но в последние дни стало известно, что страна отменяет парады в честь праздника в ряде регионов.

Аналитики Atlantic Council изучили ситуацию и пришли к интересному выводу. По их мнению, решение об отмене парадов на 9 мая связано, в частности, с провалом большого наступления, анонсированного еще зимой.

Путин получил болезненный удар

В организации отмечают, что Россия прикрывается соображениями безопасности. Мол, именно поэтому приняла решение отменить парады в ряде регионов.

Но мнения комментаторов иные. Они считают, что одна из причин – дефицит танков и другой техники. А вместе с тем – желание скрыть реальные масштабы потерь, которые войско России понесло в Украине.

Какой бы ни была настоящая причина, говорят в организации, соответствующее решение – «болезненный удар для Владимира Путина, намекающий на мрачную реальность». Собственно, она омрачает оптимистические пропагандистские рассказы о наступлении, которое не удалось реализовать.

Поражения России растут

• Большое наступление провалилось. Как отмечают в организации, первые несколько месяцев 2023 года, когда и происходило масштабное наступление, не принесли желаемого результата. России удалось добиться лишь номинальных побед. И то ценой безумных потерь как в живой силе, так и в технике.

• Бомбардировка энергетики. Также обратили внимание на зимнюю кампанию атак гражданской энергетической инфраструктуры. Аналитики пишут, что, похоже, и она окончилась неудачей. Украина не только усилила ПВО, но и смогла сохранить свет. Более того, в начале апреля возобновила экспорт электроэнергии в соседние страны Европы.

• Западная поддержка выросла. Путин стремился всеми своими действиями расшатать поддержку Украины. Но за первые несколько месяцев наши союзники, наоборот, еще больше объединились и расширили военную помощь. Речь идет о передаче современных танков, а также истребителей советских времен. А визит Байдена в Киев в феврале являлся ключевым месседжем неизменной решимости Запада поддерживать Украину.

• Путина ищет Гаага. Это еще одна плохая новость для кровавого диктатора. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Его обвинили в военных преступлениях, в том числе похищении украинских детей. Да, на скамье подсудимых он окажется нескоро. Но это означает, что президент России несет репутационные потери.

Парад в Москве уже не будет праздником

В организации подчеркивают, что Путину будет сложно задать правильный тон во время своего выступления на параде 9 мая в Москве. И поскольку реальных побед практически нет, а перспективы мизерные, то он, «скорее всего, будет искать вдохновение во славе прошлого».

Аналитики подчеркивают, что Путин может попытаться провести параллели между нынешней войной и Второй мировой. Но такое сравнение может оказаться неутешительным для кровавого диктатора. В организации припоминают наступление Германии в 1941 году. Тогда Москва провела ежегодный парад в честь Октябрьской революции на Красной площади. И это при том, что в нескольких километрах стояло войско Гитлера.

«В противоположность этому, Путин, очевидно, сейчас не способен защитить Россию от гораздо более скромной угрозы со стороны страны, которую он рассчитывал завоевать всего за три дня», – отметили в организации.

В материале подчеркнули, что в этом году 9 мая для России может стать символом того, что режим Путина продолжает ослабевать.

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