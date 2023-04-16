Новый владелец популярной у сторонников Трампа соцсети закрыл ее сразу после покупки
- 16.04.2023, 17:55
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Как компания объяснила свои действия.
Американская медиакомпания Starboard, новый владелец соцсети Parler, приостановила работу сервиса сразу после покупки, пишет OL.
В заявлении компании, опубликованном на главной странице соцсети, отмечается, что «ни один разумный человек больше не верит, что клон Twitter для консерваторов — это жизнеспособный бизнес». Приложение Parler в его нынешнем виде «будет выведено из эксплуатации для проведения стратегической оценки».
Parler, основанная в 2018 году, называла себя «социальной сетью для свободы слова». Ее приложение стало самым скачиваемым в App Store, после того как Twitter заблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.
После захвата сторонниками Трампа здания Конгресса США в январе 2021 года Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, а Amazon прекратила хостинг соцсети. Соцсеть обвинили в том, что она не справилась должным образом с угрозами насилия и разжигающим ненависть контентом на своей платформе и это способствовало беспорядкам.
Позже Parler возобновила работу, а Apple вернула соцсеть в свой магазин приложений.
В конце 2022 года Parler хотел купить рэпер Канье Уэст, но позже передумал.