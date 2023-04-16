Украинские бойцы самодельным дроном выбили «око Мордора» 16.04.2023, 18:07

В Белгородской области РФ уничтожен комплекс наблюдения «Муром-П».

Бойцы 113-й Харьковской отдельной бригады территориальной обороны ВСУ поразили с помощью самодельного дрона российский комплекс наблюдения «Муром-П». Об этом сообщается в Facebook бригады.

«Одним оком Мордора стало меньше», – написали бойцы теробороны.

Как отмечается, воины теробороны вместе с волонтерами-изобретателями из Харькова провели боевое крещение дрона-камикадзе, который успешное поразил российский комплекс видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П», с помощью которого оккупанты следили за перемещением ВСУ.

«Что самое интересное – дрон сделан собственноручно, и если таких птичек станет больше, то враг никогда не закроет глаза от страха», – говорится в сообщении.

В пабликах Белгородской области пишут, что «Муром-П» стоял на их территории.

«ВСУ вновь при помощи FPV-дронов атаковали Белгородскую область. На этот раз под удар попал комплекс наблюдения «Муром-М» около Цаповки», – пишет ТГ-канал «Белгородский осведомитель».

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