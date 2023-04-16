«Судьба оказалась на моей стороне» 16.04.2023, 18:33

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илллюстрационное фото

Гомельчанка рассказала, как ей удалось пробиться в лучшее цирковое шоу мира.

Многие слышали о цирке дю Солей: его артисты разъезжают по всему миру, собирая аншлаги, о нем снимают фильмы, а видео шоу-программ уже многие годы набирают миллионы просмотров. Глядя на некоторые номера, задаешься вопросом: «А как такое вообще возможно?»

Выступать в дю Солей мечтают многие, но мало кому это удается. Требования для будущих артистов там самые высокие. Чтобы на кандидата просто обратили хоть какое-то внимание и рассмотрели заявку, нужно показать определенный класс.

Гомельчанка Юлия, которая сейчас живет во Флориде, выступает в дю Солей, оттачивает английский и много тренируется. Какой путь ей пришлось для этого пройти, как пандемия едва не поставила крест на мечте, сколько цирковые акробаты красятся перед выступлениями и почему во время выступления запросто можно потерять юбку? Об этом девушка рассказала «Сильным Новостям».

С чего всё начиналось?

Юлия родилась в самой обычной гомельской семье. Когда девочка пошла в первый класс, в школу пришел тренер и предложил заниматься спортивной акробатикой. По словам девушки, она первая подскочила с поднятой рукой. Сложно сказать, почему ребенка так заинтересовал далеко не самый популярный вид спорта в нашей стране, но с выбором она явно не прогадала. С того момента началась ее спортивная карьера, которая и дала путевку в жизнь.

По словам девушки, она не пропускала ни одной тренировки, и то ли из-за рвения, то ли из-за таланта Юлю очень быстро перевели во взрослую группу, а там уже совсем другие цели и, соответственно, требования.

Девушку поставили в женскую тройку «верхней». Если вы далеки от спортивной акробатики – не поленитесь и посмотрите, что исполняют эти миниатюрные девочки с таким спортивным амплуа.

Работ кипела, начались первые соревнования, вначале региональные, а затем уже и масштаба страны. Трио показало себя довольно неплохо, в 2010-ом был уже первый серьезный вызов – чемпионат мира среди юниоров. И вуаля – золотая медаль, а спустя год – аналогичный успех на чемпионате Европы.

С тех пор прошло 13 лет, Юлия до сих пор с теплотой и благодарностью вспоминает своих тренеров и хореографа. Без их помощи и участия она бы не добилась таких высот, уверена девушка.

«Сейчас я могу смело сказать: я мастер спорта международного класса по спортивной акробатике, чемпионка мира и Европы», – говорит Юлия.

Окончив школу, вопрос с выбором дальнейшего пути был решен быстро. Девушка хотела работать в цирке.

Акробаты нужны всегда, причем, самые лучшие, ведь пробиться в цирк с мало-мальски громким именем ничуть не легче, чем поступить на бюджет в элитный вуз.

Лучшая подруга Юли уже тогда работала в одном из цирков Китая, там как раз требовалась девушка в номер с подкидными досками. Это почти всегда групповой номер с большим числом подобранных по весу и росту участников, где каждый выступает в своем амплуа. Малейшая ошибка артиста может привести к тому, что он вместо «браво» рискует услышать хруст своих костей.

«Я расплакалась и поняла – хочу здесь работать»

«Мне скинули контакт руководителя. Я с ним связалась и отправила видео с соревнований. Сложно было поверить, но мне сразу предложили контракт. Так началась моя цирковая карьера.

Я улетела в Китай, в город Гуанчжоу. Я помню момент, когда впервые увидела цирковое шоу. Я была просто в восторге! Даже спустя годы не могу передать словами те эмоции, которые испытала. Я расплакалась и поняла – хочу здесь работать», – вспоминает гомельчанка.

«Цирк в Гуанчжоу – это еще одно чудо Китая. Рассказать про это невозможно, это нужно видеть. Действие, которое разворачивается на сцене, не отпускает ни на минуту. Многие номера выполняются без страховки, дух захватывает. Полтора часа пролетают мгновенно», – написала одна из посетительниц.

«Побывав там – я влюбилась в этот цирк раз и навсегда. Отличная шоу-программа с высокой сложностью, высококлассные артисты, лазерное шоу и аниматоры. Действие поражает воображение, трюки завораживают», – делится эмоциями вторая.

«Очень красивые акробатические постановки, костюмы, музыка, все очень классно подобрано. Долго думала – идти или не идти, но, почитав отзывы, решила все-таки сходить. Нисколько не пожалела. Оно того стоит! Всех впечатлений и не опишешь, это нужно увидеть», – дополнил третий зритель.

Юлия, помимо подкидных досок, освоила и новый для себя жанр – воздушный полет. Таким образом, гомельчанка работала в двух основным номерах представления. Но тут из Поднебесной пришла беда, которую не ждали – ковид.

Ковид и еще один шаг к мечте

Юле пришлось покинуть Китай и вернуться домой. Какое-то время она была и вовсе без работы, подрабатывала тренером по растяжке. Но плох тот артист, который не мечтает вернуться на сцену.

«Мне пришла идея отправить заявку в цирк дю Солей. Я смонтировала видео с моими выступлениями и отправила по адресу. Судьба оказалась на моей стороне – через три дня мне позвонили из Монреаля. Я была просто в шоке. Со мной разговаривала женщина из отдела кастинга. На тот момент им было нечего мне предложить, но мои выступления им понравились, меня взяли на карандаш», – вспоминает Юлия.

Ждать повторного звонка пришлось долгих три месяца. Гомельчанке предложили тренировочный контракт, а также прислали видео акта, в котором ей предлагали участие. Девушка твердо решила попробовать и рванула в Монреаль. Впереди у нее были сложные четыре месяца работы.

«Со мной в команде было шесть девочек. Поскольку только я была русскоговорящая, со мной всегда ходила переводчик. Она была рядом каждую тренировку и все переводила. Первое время было очень сложно. Ежедневно по две тренировки, подкачка, танцы и актерское мастерство. Работала я на износ», – рассказывает Юлия.

И вот тренировочный контракт подходил к концу. Девчонкам нужно было показать, чему они научились за эти четыре месяца.

«В день презентации я очень переживала, меня всю трясло не по-детски. Нас было шесть девочек. Мы понимали, что контракт получат не все. Спустя два дня после презентации нас вызвали в офис. Каждая по очереди заходила в кабинет, где ждал тренер и руководство. Это был решающий момент: получу контракт или поеду домой. Я была одной из первых, кто пошел на разговор, и… мне предложили контракт в стационарное шоу. Я не смогла сдержаться и тут же расплакалась», – вспоминает Юля.

В итоге из шести девушек только три получили контракт. Им дали недельный отпуск, а сам цирк стал заниматься документами для открытия американской визы. Но Юлия, по ее словам, без дела не сидела.

Welcome to USA

И вот Юлия прилетает в Орландо, штат Флорида. Ее в аэропорту забирает машина и везет в отель. Номер предоставляет цирк на время интеграции в шоу – это примерно два с половиной месяца. Кроме того, выплачиваются суточные. Короче говоря, делается все, чтобы артист как можно быстрее почувствовал себя, как рыба в воде.

Безусловно, были трудности, в первую очередь, с коммуникацией, Юлия вообще не говорила на английском. Первое время она общалась через мобильный переводчик – это сложно, но других вариантов не было. Зато с партнерами по номеру подобных проблем не было – все были русскоговорящими. Спустя время Юлия начинает работать в шоу.

«Каждый день у нас минимум часовая тренировка, после чего есть час-полтора на отдых и обед. Затем нужно делать грим. Это занимает у меня час, самое быстрое – 40 минут. Я уже профессионал в этом деле. Далее у меня первое шоу, которое идет полтора часа без антракта. Помимо моего основного номера, я еще делаю три выхода. Потом у нас всего час перерыва и второе выступление. Таким образом, с двух часов дня и до десяти вечера я нахожусь в цирке в полной готовности. Так проходит мой обычный рабочий день», – рассказывает Юля.

Попросили Юлию рассказать о курьезах во время выступления. Куда же без них?

«Все и не расскажешь. Самое интересное, что у нас в номере работают только девочки. Мы прыгаем в длинных юбках по щиколотку – это фишка номера. Если во время выступления случайно наступить на эту юбку, есть очень большой риск попросту остаться без нее. При полном зале, без возможности по-быстрому исправить эту оплошность. Такое было, наверняка, на радость мужской части зрителей. В конце концов, не каждый день можно увидеть летающую девушку в одном белье», – вспоминает Юля.

Есть ли ностальгия по родине? Юлия говорит, что скучать ей попросту некогда – много работы и свои заботы. С родственниками в плане коммуникации лишь одна проблема – восемь часов разницы во времени. Юля планирует хотя бы ненадолго вернуться в Гомель и увидеться с родными и близкими, а пока продолжает отжигать в лучшем цирковом шоу.

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