«Пока у нас есть свои древние традиции, мы сильны!» 16.04.2023, 18:48

Как белоруска пишет на пасхальных яйцах древние обережные символы.

Минчанка Анна Климович раскрашивает пасхальные яйца. Не просто рисует — пишет на них древние обережные символы, состоящие в великолепные кружева. У славянских народов, в том числе в Беларуси, существуют несколько видов крашения яиц во время Пасхи — крашенка (в одном цвете, преимущественно красном), рисованка (произвольный рисунок, например, птицы или животные) и писанка (обрядовая строгая роспись по «живому» (сырому) яйцу). Анна восхищается именно этим архаичным образцом — росписью, который передает глубокую информацию о смысле жизни, расширяет знания о Вселенной и возвращает к истокам, пишет корреспондент газеты «Звязда» Анатолий Клещук.

— Роспись по яйцу — как молитва Богу! — говорит художница о состоянии души во время вдохновения и проводит языковую параллель в создании культовых росписей — иконы и писанки. — Писанка — это своеобразная иконопись — закодированная, аллегорическая и сакрально символическая.

Анна любит эти маленькие орнаментированные рисунки по сырому яйцу и знает о них почти все, потому что символы — знаки неслучайны и передаются из поколения в поколение — от бабушки к матери, от матери к дочери. Своими знаниями Анна делится с другими женщинами (писанка — женское ремесло), чтобы традиция рисования не потерялась, не исчезла. Во-первых, свои произведения показывает на выставках и ярмарках: в этом году участвовала в выставке мастеров «Волшебная мельница», а сейчас ее красивые произведения экспонируются в Ивенецком музее традиционной культуры. Конечно, проводить мастер-классы: накануне Пасхальных праздников Анну Климович пригласили в Национальную библиотеку Беларуси провести свой очередной урок и раскрыть секреты создания писанки горячим воском.

Такое яйцо (их, кстати, красят не только на Пасху, но и весь год) дарят как оберег — на создание и сохранение семьи, хорошую родословную, на зачатие и на богатый урожай. Геометрические рисунки символизируют культ матери-земли, солнца, огня, родового дерева. В древности перед весенним солнцеворотом создавали много писанок. Есть яйца с названиями «Яблонька», «Берегиня», «Вспаханное поле», «Ярило»...

— Читать и понимать писанку — значит обладать славянским мировосприятием, — говорит Анна Климович. — Вообще, пока у нас есть свои древние традиции, мы сильны!

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