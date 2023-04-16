Джон Уик и Уэнсдей: под Логойском зрелищно закрыли зимний сезон 16.04.2023, 20:12

Два десятка лыжников и сноубордистов от всей души откатали последний снег.

Фестиваль Сalifornication в лыжном комплексе «Логойск» закрыл зиму на амбарный замок. Было весело – участники со склона залетали прямо в надувной в бассейн. На лыжи и сноуборды стали селебрити – Уэнсдей и Джон Уик, Бонифаций и Томми Версетти. Tochka.by наблюдала за происходящим.

Снег сошел. Осталась только узкая полоска на склоне лыжного комплекса «Логойск». Внизу склона бассейн. Организаторы фестиваля соорудили небольшой трамплин, чтобы участники эффектнее входили в воду. Отставить панику – вода нагрета.

Фото: Павел Русак / Tochka.by

Два десятка смельчаков совсем не против замокнуть не в самый теплый день.

Погода ветреная. Зрители греются чаем.

Участники фестиваля – в образах. За образ, а еще красивый спуск и круги на воде дадут приз.

Первый на старте – розовый единорог. Особо не рисковал и перед трамплином сбавил скорость.

Уровень воды в бассейне взрослому по пояс. Организаторы сразу бросают спасательный круг и помогают поскорее выбраться. Следующий участник уже на низком старте.

Парень в шапке-ушанке разгорался так, что даже слегка поскользил по воде.

Следом шел персонаж «банный». Удобно, что в шапочке для душа – прическа не пострадала.

Кто был еще. Вьетнамский Томми Версетти из Grand Theft Auto: Vice City и лев Бонифаций с сачком, больше похожий на блогера Илью Варламова.

Профессор на ходу растерял и монографию и дипломат.

Дитя Беларуси Джон Уик завел новую собаку и вернулся на родину. С виду он доволен жизнью.

Лыжники помладше косплеят других личностей. Юная Уэнсдей грациозно залетела в бассейн. Грим потек, а так, как сами призналась, настроение у нее хорошее.

Вот пошел штурмовик из Звездных Воин. А за ним представитель племени Нави из Аватара. Технично, зрелищно.

Но все же самые мощные брызги организовал простой работяга – сварщик. Масса решает. Летел с электродом – ни один хороший сварщик с ним не расстается.

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