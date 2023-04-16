Боец ВСУ: Россия будет вынуждена пойти на выгодное для Украины перемирие 2 16.04.2023, 20:31

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Динамика боевых действий исключает длительную войну.

Прогнозировать точные сроки окончания войны достаточно сложно. Главная причина – постоянное техническое усовершенствование методов ведения боев и работа над ошибками у обеих сторон.

Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ и общественный деятель Евгений Карась. По его словам, война закончится раньше, чем через 2 года.

Ход войны будет изменен

Евгений Карась пояснил, что вероятен факт введения длительного затишья на линиях фронта уже через год.

«Россия потерпит очень серьезные поражения и будет вынуждена пойти на выгодное для нас перемирие», – подчеркнул он.

По его мнению, в результате будет освобожден Крым, будет происходить возвращение Луганщины и Донетчины, не исключено, что оттуда будут бежать российские военные и все виновные в оккупации украинской территории.

Военнослужащий отметил, что действительно продолжается мобилизация в Украине для того, чтобы не потерять ни одного сантиметра наших земель и сконцентрировать все имеющиеся силы для общей цели.

«Сейчас идет подготовка войск к этой операции для того, что эта атака была успешной и совершила стратегический перелом и освобождение наших земель», – убежден он.

По его словам, сейчас технологически война очень меняется.

Враг так просто не отступит

Евгений Карась рассказал, что на поле боя используются новые воздушные, наземные системы, системы связи. Также идет война дронов и спутниковых данных.

«Почему трудно предсказать, какой будет война? Потому что у противника тоже может возникнуть какое-нибудь технологическое решение, которое будет очень проблемным», – заметил он.

Украинский защитник отметил, что, несмотря на все, россияне будут давать до последнего отпор ВСУ, потому что противник тоже проводит работу над ошибками.

«Динамика продолжающихся сейчас активных боевых действий исключает, что эта война надолго затянется», – подчеркнул он.

По его мнению, столкновение с врагом, конечно, будет кровавым, но развязка военного конфликта прогнозируется быстрее, чем через 2 года.

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