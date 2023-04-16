«Я и не думала, что это будет так популярно» 2 16.04.2023, 20:41

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Как бобруйчанка зарабатывает на домашних пельменях.

31-летняя Ольга Конутенко воспитывает троих детей и вынуждена пока находиться дома. Желая вносить свой вклад в семейный бюджет, женщина зарегистрировалась самозанятой и делает на продажу блинчики, голубцы, тефтели, чебуреки, мини-пиццы и прочее, пишет «Вечерний Бобруйск».

«У плиты всегда проводила много времени»

По специальности Ольга технолог машиностроения, окончила химтехникум. Но поработать по специальности не довелось, уже к окончанию учебы поняла, что на завод совсем не хочется. Потом вышла замуж, родила ребенка. Полтора года отработала на «Легпромразвитие» контролером, затем месяцев 10 – продавцом сладостей на рынке. И ушла во второй декретный.

– На последнем месте работы по тем временам я получала 2 млн. рублей (сейчас это 200 рублей – авт.), работала с 8 утра до 9 вечера, – рассказывает собеседница. – Двое детей, у мужа работа посменная. Он сказал: «Сиди дома. занимайся детьми, я сам эти деньги заработаю». С тех пор я и сижу дома. Сейчас старшей дочери Александре 13 лет, среднему сыну Тимофею – восемь, а младшему Мише – три года.

Когда старшие дети немного подросли, Ольга оформила ремесленничество и начала заниматься бантиками, хотелось хоть немного подрабатывать. Делала украшения для девочек года четыре, потом на смену им пришли полуфабрикаты.

– Готовить еду мне приходилось всегда, все же трое детей, муж, – рассказывает собеседница. – Причем, у плиты обычно проводила много времени, так как дочка любит одно, сын этого не ест, муж просит пирожки, блинчики и чебуреки, а маленьким детям этого не дашь. И каждое утро у меня начиналось с мучительной мысли: что приготовить. Вот сижу я как-то в интернете, листаю ленту в Тик Токе, там одна блогер пишет: сделала заморозку такую-то. Я подумала: почему бы мне не делать для своей семьи полуфабрикаты, которые можно замораживать, чтоб немного облегчить себе жизнь. Составила список: котлеты, отбивные, блинчики, чебуреки и прочее. Поехала закупила необходимые продукты, приготовила, заморозила. И мне это так понравилось! Отварила рис, макароны, достала из морозилки котлеты, отбивные и не надо голову ломать, что делать к гарниру.

Несколько месяцев назад Ольга решила предлагать свои полуфабрикаты на продажу. Очень уж хотелось ей вносить свою лепту в семейный бюджет. До того проштудировала интернет на наличие такой услуги в Бобруйске, ничего не нашла. Создала страницу в Инстаграм, зарегистрировалась самозанятой. Сначала готовила и приглашала на дегустацию своих родных и друзей, просила честно рассказать, что нравится, а что не так. И только после детального изучения «общественного мнения» включала каждое блюдо в прайс.

В ассортименте – более 60 наименований продукции

Сегодня в ассортименте на продажу у Ольги около 60 наименований полуфабрикатов. Одних только вареников где-то восемь разновидностей: с картошкой- луком, картошкой-шкварками, картошкой-грибами, капустой, веточной-сыром и с разными ягодами. Пельмени тоже разные: куриные, свиные, с курицей-сыром, со свининой-говядиной, с индейкой, с рыбой. А блинчиков с начинками и того больше: мясо, грибы, капуста, капуста-яйцо, капуста-грибы, курица-грибы-ветчина-сыр, яйцо-сыр-грибы-лук, творог, творог-банан, творог-изюм и прочие. Также в ассортименте пельмени с разными начинками, голубцы ленивые и обычные опять же с разным наполнением, котлеты, чебуреки, мини-пиццы, сосиски в тесте, тефтели, готовые фрикадельки для супа и многое другое. Недавно хозяйка разработала и ввела диетическое и детское меню. А супруг Ольги засаливает сало, на этот продукт у них уже немало постоянных покупателей, особенно в 7-ом микрорайоне, где они живут. Женщина говорит, что наибольшим спросом пользуются всевозможные блинчики, но «идет» все.

– Я не ожидала, что это будет настолько популярно, – признается Ольга. – Сначала решила: может, пару килограмм пельменей купят и все на этом. Муж поддерживал: не купят, не беда – сами все съедим! А папа мой, который живет в деревне, до сих пор поверить не может, что кто-то котлеты покупает: «Они что, сами слепить не могут?!». В деревне ведь несколько другой уклад жизни, более спокойный. А здесь многие женщины работают допоздна, пока домой доберутся – уже поздний вечер, а семью кормить надо. Именно работающие женщины – мой основной контингент, немало и молодых мамочек декретном отпуске, некоторые своим детям-студентам еды набирают. А сейчас еще «пошли» дачники.

Собеседница говорит, что бывают и необычные для нее заказы.

– Как-то к моей клиентке приехали гости-вегетарианцы из России. Она у меня заказала блинчики, голубцы без мяса. В моем окружении таких людей никогда не было, пришлось напрячься. Я с большим волнением ждала отзыва. И когда мне написали, что им все очень понравилось и что, если бы у них там была такая Оля, они были б счастливы, мне было очень приятно. Как-то девушка попросила приготовить полуфабрикаты без соли и без специй. Самой мне это кажется не слишком вкусным, и я волновалась. Нет, девушка написала, что все отлично. Кто-то просит приготовить с фруктозой вместо сахара, хотите так – я приготовлю. Кстати, у меня на странице есть раздел: отзывы. Я прошу людей писать честно, так как это помогает мне развиваться. Пока негативны не было.

«Весь мой опыт приготовления еды – трое детей и 13 лет семейной жизни»

Каких-то поварских курсов наша героиня не оканчивала. Говорит, весь ее опыт приготовления еды – это трое детей и 13 лет семейной жизни, плюс опыт родителей. Готовит Ольга все по классическим «народным» рецептам, которые переняла у своей мамы и у свекрови. А вкусные блинчики она умеет делать лет с 10 благодаря бабушке. С детства Оля проводила у той в деревне много времени. На все праздники в ожидании гостей бабушка давала внучке тесто и ставила у плиты жарить блинчики в больших количествах, а потом начинять их. Ольга говорит, что это блюдо с тех пор она может делать с закрытыми глазами.

Фарш для своей продукции хозяйка готовит сама. Мясо и сало покупает у одних людей в мясном павильоне на «Дзержинке». Сначала они с супругом продегустировали это у разных продавцов, остановились на том, что показалось самым качественным. Куриная грудка – от «Петрухи», грибы – только шампиньоны, рыба – минтай. Яйца – домашние, их передают из деревни родители Ольги и ее супруга. Лук, морковь, другие сезонные овощи и ягоды – тоже свои. Молоко и творог – из магазина.

– Покупателей я не обманываю по поводу используемых ингредиентов, – говорит Ольга. – Когда делаю закупку для заказов, все это снимаю и выкладываю сторис в Инстаграм. Также показываю, как я готовлю фарш, как выглядит моя кухня, чтобы люди знали, в каких условиях я готовлю.

Вся необходимая для работы техника у Ольги имеется: блендеры, мясорубки, посудомойка, морозильные камеры, за столько лет семейной жизни все это было приобретено. Единственное, говорит женщина, сейчас пришлось покупать большие 10-литровые миски, потому что все нужно делать в больших объёмах.

Еду Ольга готовит сама, на кухню при выполнении заказов никого даже не пускает.

– У меня слишком большое чувство ответственности, – говорит она. – Могу мужу доверить только картошку почистить или косточки с вишни достать.

«Обычно 500-600 рублей в месяц «чистыми» выходит»

По словам собеседницы, слишком выгодным это занятие назвать нельзя, по крайней мере в таких объёмах. И заработок, разумеется, нерегулярный.

– Неделя на неделю не приходится, – говорит Ольга. – Иногда заказов много, не справляюсь. А бывает, что за неделю пару килограмм пельменей да пару килограмм котлет. Но обычно 500-600 рублей в месяц «чистыми» выходит. В конце каждого месяца откладываю 200-300 рублей – это оборотные средства на закупку продуктов. Кто-то, возможно, считает мою продукцию дороговатой, но тут необходимо учитывать и труд. К себестоимости продукции я добавляю 40-50 процентов.

Рабочий день у Ольги ненормированный. Встает она в 6 утра, отвозит детей в садик-школу, готовит еду для своей семьи и часов в 9 принимается за работу. До 16-17 готовит на заказ, потом забирает детей, делает домашние дела и с 8 до 11 вечера снова работает, бывает и дольше.

Своим домочадцам Ольга не слишком часто готовит полуфабрикаты из теста, так как это не самая полезная еда. Но иногда бывает, конечно: когда нет времени или когда те очень уж просят.

Сколько стоит продукция Ольги Конутенко (за 1 кг.):

• Пельмени: свинина, курица, курица-свинина – 17 руб., говядина-свинина – 20 руб., индейка – 19-25 руб., курица-тыква – 25 руб., с рыбой – 19 руб., цветные – 25 руб.

• Блинчики: с творогом – 15 руб., с творогом и изюмом, с яблоком – 17 руб., со свининой- рисом- луком, с куриным фаршем, грибами- луком, с крабовыми палочками- яйцом – 20 руб., с ветчиной- сыром – 18 руб., с капустой- яйцом, с капустой- грибами – 16 руб.

• Котлеты: со свинины, с курицы, со свинины-курицы – 18 руб., рыбные – 23 руб.

• Вареники: с картошкой-луком, с капустой – 9 руб., с картошкой-шкварками – 11 руб., с капустой-грибами – 13 руб., с ветчиной-сыром – 19 руб., с ягодами – 15 руб.

• Сырники: обычные – 15 руб., с изюмом – 18 руб.

• Мини-пиццы: 16-25 руб.

• Голубцы (фарш, рис, овощи) – 15 руб., голубцы овощные (грибы, рис, перец болгарский, лук, морковь) – 13 руб., голубцы ленивые – 15 руб.

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