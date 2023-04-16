«Аренда однушки – 250€ в месяц, море – бесплатно» 16.04.2023, 21:30

Белоруска рассказала, как переезд в Латвию изменил ее жизнь.

Марине 32 года. В конце апреля 2022 года она переехала в Ригу и теперь работает руководительницей проектов на фармацевтическом предприятии. Журналистам citydog.io девушка рассказала, что основной причиной релокации стало предложение о работе, но и начавшиеся события в Украине тоже стали мощным толчком к принятию такого решения.

– В Риге я нахожусь по голубой карте ЕС. Это аналог вида на жительство, но для высококвалифицированных специалистов – то есть у меня должна быть постоянная работа здесь. Если я уволюсь со своей текущей работы, то у меня будет только три месяца на то, чтобы найти новую. Если следующая работа будет в другой стране, то нужно будет переоформлять карту заново.

Адаптироваться к жизни в Риге было достаточно просто: здесь многие говорят на русском (особенно старшее поколение) или на английском. На работе мой новый коллектив весь русскоговорящий, так что влиться мне было совсем легко.

Жилье: за 280€ можно снять красивую студию в новом доме – но нельзя с животными

– С арендой жилья мне помогала моя компания. Находясь на месте, они присылали мне возможные варианты, из которых я и выбирала, – рассказывает девушка. – Сейчас я снимаю однокомнатную квартиру на первом этаже кирпичного пятиэтажного дома. Ее метраж – 38 «квадратов», балкона нет, внутри – обычный косметический ремонт. За аренду я плачу 250€ в месяц.

Основным критерием при выборе квартиры для меня была возможность проживания с кошкой, потому что я переезжала сразу с ней – это было одно из моих условий для релокации.

В целом предложений на рынке недвижимости в Риге очень много. Можно найти и дешевле, и дороже, с разным ремонтом. Например, за 280€ вполне реально найти красивую студию или полноценную однушку в недавно построенном доме. Возможно, там будет не хватать какой-то мебели, но не критично. Единственный для меня минус в таком жилье – там не разрешают с животными.

Сейчас, насколько я знаю, иностранцам сложновато самостоятельно снять жилье в Латвии. Дело в том, что для получения официальных документов ты должен быть задекларирован (или зарегистрирован, как у нас говорят) по месту жительства. А декларировать хотят далеко не все собственники.

Коммуналка: летом – около 60€ за все, зимой – 92€ только за отопление

Как и везде, в Латвии коммунальные платежи иногда входят в стоимость аренды, иногда нет. Марина оплачивает все счета отдельно.

– Например, два кубометра воды – не важно, холодной или горячей, – стоят около 6€. Кубометр газа – примерно столько же. Электричество зимой у меня выходит около 80 киловатт в месяц – это приблизительно 24€. Безлимитный интернет 5G – 20€ в месяц. Мобильная связь с безлимитным интернетом, звонками и эсэмэсками по всей Европе – тоже 20€.

В целом вся жировка, в которую входит и вода, у меня выходит около 60€. Зимой я плачу значительно больше. В декабре, например, когда было очень холодно, только за отопление я отдала 92€. В феврале, когда стало чуть теплее, счет пришел на 70€. Тут стоит добавить, что у меня кооперативный дом, и они сами регулируют уровень тепла в батареях – в зависимости от температуры на улице.

Общественный транспорт: самый дешевый билет – 1,50€, из такси – монополист Bolt

– В Риге очень хорошо развит общественный транспорт: есть автобусы, трамваи и троллейбусы. Когда я приехала, билет на одну поездку стоил 1,15€. Сейчас они немного изменили систему билетирования: билет на 90 минут стоит 1,50€, на 12 часов – 3€, на 24 часа – 5€. Безлимитный проездной на все виды транспорта обойдется в 30€ в месяц.

Если пользоваться машиной, то, например, литр 98-го бензина стоит 1,70€. Из такси в Риге монополист Bolt. За 25-минутную поездку от дома до аэропорта я платила 10–15€ (в зависимости от того, повышен ли спрос). За обратную поездку из аэропорта можно отдать и все 25€. Есть и официальный местный сервис – Baltic Taxi, – но он еще дороже.

Продукты: картошка – 0,59€ за кг, черный хлеб – 1,75€

По словам Марины, в Риге достаточно много сетевых супермаркетов: Maxima, Rimi, Lidl, Mego, Beta. Ближайший к дому девушки – Rimi, там она и закупается.

Вот примеры некоторых цен оттуда:

• бананы – 1,79€ за кг,

• томаты – 2,99€ за кг,

• огурцы – 3,19€ за кг,

• апельсины – 2,49€ за кг,

• картошка – 0,59€ за кг,

• куриное филе – 2,99€ за 500 г,

• молоко 2% - 0,95€ за литр,

• яйца – 2,49€ за десяток,

• черный хлеб – 1,75€ за 800 г,

• батон – 1,19€ за 350 г,

• шоколад Milka – 1,40€ за плитку.ё

Заведения: средний чек – около 20€ с человека, с алкоголем – 30€

В Риге много самых разных заведений: начиная от кебабных и бургерных и заканчивая ресторанами высокой кухни. Средний чек будет около 20€ с человека, с алкоголем – 30€. В дорогих заведениях чаевые, как правило, уже включены в чек, в местах среднего класса – остаются на усмотрение посетителей.

– Если идти в бар, то обычный коктейль а-ля джин с тоником или водка с соком будет стоить около 9€, в авторской подаче – 15–20€, – рассказывает Марина. – Порция суши в заведении среднего класса – в районе 15€, основное блюдо в ресторане – от 16 до 30€ (например, лазанья или паста будет дешевле, стейк – уже дороже).

Бокал вина в основном стоит от 7 до 9€. Кофе в сетевой кофейне – 3,80€, десерт – 2,5€.

Одежда: местные не гнушаются ходить и в секонд-хенды

В Риге есть магазины как со своими местными брендами (более дорогими), так и привычный массмаркет: Zara, H&M, Sinsay, Cropp, Reserved, Terranova, House и другие. В целом, по словам Марины, цены в них плюс-минус такие же, как в Беларуси. Например, средняя цена на джинсы в H&M – 30–40€.

– На скидках джинсы можно купить и за 15€, кофточку – за 10€ или даже за 5€: на распродажах цены снижают в разы, – добавляет девушка. – При этом латвийцы не гнушаются ходить и в секонд-хенды. Здесь, например, есть Humana, которую местные очень любят. Есть даже Humana Vintage, где продают вещи а-ля из бабушкиного сундука. Этот магазин любят хипстеры и иногда находят там интересные вещи.

Я ради интереса тоже заходила в этот секонд, но мне как-то ничего там не понравилось – так и не сложилось.

Услуги красоты: стрижка есть и за 20€, а есть и за 120€

– Маникюр с покрытием гель-лак – в районе 30–35€, педикюр – 40–45€. Стоимость стрижки очень сильно зависит от уровня салона. Вот у меня возле дома есть какой-то известный, так там стоимость стрижки длинных волос доходит до 120€. Я уже пару раз ходила в небольшую парикмахерскую, где за мытье головы, стрижку и укладку я плачу 20€, – и меня там все устраивает.

С наплывом украинских мастеров найти своего стало проще и быстрее. А в некоторых моментах, возможно, и дешевле.

Развлечения: кино – 15€, музей – 10€, море – бесплатно

– Билет в кино стоит в районе 15€. Фильмы транслируются на английском с русскими и латышскими субтитрами или на латышском с английскими субтитрами, что очень удобно.

Разного рода экскурсии, музеи – вход около 10€. Я была, например, в железнодорожном и моторном – если кто будет в Риге, советую сходить, впечатляет. Будет интересно и взрослым, и детям. Безлимитный абонемент в тренажерный зал - 50€ в месяц.

Еще в Риге классно, что рядом есть море, озера в пределах города – это можно отнести к разряду бесплатных развлечений. Правда, погода здесь достаточно ветреная, поэтому нужно быть аккуратным с этим всем.

Так сколько нужно денег в месяц?

– Средняя зарплата в Риге – 1200–1500€ «грязными» (то есть от этой суммы нужно отнять 30% налогов).

О расходах в месяц говорить сложно, потому что у каждого свои обстоятельства и потребности. В среднем, наверное, около 500€ уходит на оплату жилья и коммунальных услуг. Примерно 50€ в неделю я трачу на продукты и походы в заведения – в том числе и просто забежать за кофе. В месяц получается 200€. Остальное уже по потребностям.

Я бы сказала, что если получать 1000-1200€ на руки, то, в принципе, жить можно неплохо.

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