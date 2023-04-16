ВСУ нанесли серьезный удар россиянам под Авдеевкой 16.04.2023, 22:02

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архивное фото

Оккупанты потеряли технику на два миллиона долларов.

16 апреля Юрий Мисигян, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, опубликовал кадры боя ВСУ из-под Авдеевки Донецкой области. На видео – попадание в российскую БМП-2.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале нардепа ВРУ.

Автор сообщения отметил, что съемка ведется с помощью дрона, который бойцы получили от волонтеров. Место событий - рядом с Авдеевкой в Донецкой области.

Запись с места событий достаточно расплывчата. Впрочем, можно заметить, как из засады вылетает украинская ракета, которая сначала петляет, а затем попадает в БМП-2, которая продвигалась по полям.

Удар был нанесен из ПРЗК Javelin, указал Мысягин.

Стоимость БМП-2 армии РФ – около 2 млн. дол. Стоимость Javelin – около 20 тыс. долларов. То есть имеем выигрыш – в 100 раз.

Между тем ORYX-аналитики посчитали, что в течение 14 месяцев войны армия РФ потеряла 881 от БМП-2. 881 – это примерно 25% от количества бронемашин этого типа, которые имели россияне до начала вторжения (около 3,5 шт.).

Генштаб ВСУ между тем в ряде отчетов отмечает, что Авдеевка - такой же горячий отрезок фронта, как Бахмут и Марьинка. В частности, за последние сутки россияне атаковали здесь 4 населенных пункта, из них большинство - южнее Авдеевки. При этом обстреляли – 15 точек на данном отрезке фронта.

Онлайн-карта боевых действий DeepState показывает, что последний успех у Авдеевки армия РФ имела 9-10 апреля: удалось прорваться на 2 км возле села Новоселовка Вторая.

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