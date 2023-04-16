В Австралии экоактивисты устроили дерзкую акцию протеста 1 16.04.2023, 22:29

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Фото: Rising Tide

Правящую партию требовали прислушаться к предупреждениям ООН.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс арестовали 50 экоактивистов, которые залезли на поезд с углем и начали сбрасывать груз из вагонов, пишет BBC.

Протестная группа Rising Tide заявила, что требует отмены всех новых угольных проектов.

«Мы остановили подачу угля в крупнейший в мире угольный порт, требуя от ALP (правящей партии Австралии) прислушаться к предупреждениям ООН и немедленно отменить все новые угольные проекты», – говорится в заявлении.

В Rising Tide сообщили, что 20 протестующих поднялись на поезд, чтобы сбросить уголь с помощью лопастей, а еще 30 поддерживали их.

Полиция обвинила 47 активистов в «нарушениях в железнодорожном коридоре». Еще двоих экоактивистов обвиняют в умышленном повреждении имущества, а одного – в нападении на охранника.

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