Белорусам предложат новую платную услугу 16.04.2023, 22:38

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Стоимость пока не прописана.

В перечень платных услуг, которые белорусам оказывают государственные медучреждения, внесен новый пункт: «Заготовка и хранение крови и (или) ее компонентов по желанию граждан». Правда, стоимость услуги в постановлении не прописана.

Правительство Беларуси изменило список платных услуг в государственных медучреждениях и поменяло некоторые нормы, которые касаются доноров крови. Это следует из постановления Совмина от 10 апреля 2023 года № 237 – документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Обновленный перечень платных медуслуг начнет действовать с 21 апреля. Всего в нем 40 пунктов. В том числе, появилась услуга «Заготовка и хранение крови и (или) ее компонентов по желанию граждан». Правда, ее стоимость в постановлении не прописана.

Документ, кроме того, скорректирует отдельные нормы по донорству крови.

Например, сейчас мужчины, сдавшие в течение года не менее четырех донаций крови, и женщины, сдавшие не менее трех, получают пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% среднедневного заработка. В новой редакции сказано, что четыре донации крови для такого пособия должны будут сдавать все вне зависимости от пола. Также для этих выплат нужно было сдать минимум 14 донаций компонентов крови. По новой норме – не менее 16.

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