Пасхалка Пригожина 16.04.2023, 22:55

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Макиавелли нервно курит в сторонке.

Президент Путин все больше играет в молчаливого политика, который, уничтожив все живое и мыслящее, думает, что говорить ему более не с кем. Ощущается путинская усталость от правления. Оно свелось к двум процедурам: участии в церемониально-ритуальных мероприятиях и зачитывании бюрократических тезисов, набранных неприлично крупным шрифтом на карточках. В глазах обывателя «рыцарь долгого стола» – вполне себе приемлемый вариант, пока государственная лапа не лезет в карман или не заставляет идти на какие-либо крупные жертвы. Электорат Путина – диванные патриоты на минималках, привыкшие жить по схеме: свобода в обмен на безопасную сытость. Этим и был ценен резиновый вождь, наплодивший миллионы силовиков, отвечающих за безопасность российских филистеров.

Рядовым россиянам укоренили в сознании мысль о великой миссии России. «Самобытное государство-цивилизация» ведёт священную войну против сил вездесущего зла ради достижения понятной только высокодуховным лицам цели. Враги хотят отнять у русских людей их богатства, поработить Россию, нивелировать ее притягательность, иными словами, отменить Россию. США и Европа повинны в развязывании «гибридной войны нового типа». В итоге Москву вынудили к конфронтации, спровоцировали на ведение оборонной войны. Конечно же, для второй армии мира подобный сценарий не должен был составлять никакой проблемы. Разгром Украины подавался как лёгкая задачка нескольких дней. Но по состоянию на середину апреля 2023 года Путин не может дать никаких гарантий окончания развязанной войны. Он упорно молчит, делая вид, что все нормально и ничего особенного не происходит. Меж тем сотни тысяч российских оккупантов погибли, боевые действия просочились в российское приграничье, 11,5 трлн.руб. бюджетных денег выброшены в топку, потерян совокупный ресурс, сопоставимый с 40% ВВП (дисконты на нефть и газ для азиатов, замороженные и национализированные активы, уничтоженный Северный поток).

Тем временем в Кремле в экстренном порядке подписывают закон об электронных повестках, который, по сути, делает десятки миллионов граждан РФ крепостными военкоматов. Этих людей одним росчерком пера национализировали, обнулили их планы на будущее, превратили в расходный материал во имя безопасности военного преступника, который боится, чтобы на него даже дышали ближе чем с 10 метров. Когнитивный диссонанс высшего уровня, не правда ли?

Поддержав бездумные и дестабилизирующие инициативы Картополова, Путин обрубил себе львиную долю электората. Ее сразу же решил мастерски перехватить живчик Пригожин. Будучи от природы непрезентабельным, карикатурным, и даже уродливым, хозяин «Вагнера» ищет любую возможность расширить круг своей поддержки.

Пока путинская обслуга думает, как лучше обставить разрушительную войну против Украины, опираясь на подачки китайских хозяев, Пригожин выступил с простой и понятной программой в духе геополитики для гопников. Его нашумевшая статья реально стала пасхалкой. Доктрина Пригожина выглядит очень пацанской и социально-ориентированной. «Повар» признает уголовную сущность российского правящего класса, не стыдясь называя вещи своими именами. Четыре области Украины были «отжаты», и теперь в них следует нормально «закогтиться». Чистой воды беспринципность без каких-либо купюр, Макиавелли нервно курит в сторонке.

Все концептуальные потуги Кремля про защиту русскоговорящих, оборончество, многополюсный мир Пригожин вертел на своем причинном месте. С его точки зрения, сейчас «идеальным вариантом» станет «объявить об окончании СВО» и признать националистическую Украину, как свершившийся факт.

Он хорошо понимает тайные мысли россиян, а не белиберду ВЦИОМ. Война всем осточертела, и он, как главный полевой командир, вправе заявить об этом. Паркетному Путину и крыть особо нечем. Пригожин – популярный герой войны, и просто так грохнуть его не получится. Очередной тупик.

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