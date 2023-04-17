Эксперты рассказали, как наладить сон без лекарств 17.04.2023, 2:32

Пять простых шагов.

Бессонница – это не только проблемы с засыпанием, а также слишком раннее пробуждение или прерывистый сон. Так бывает из-за стресса.

Как наладить сон рассказали эксперты центра общественного здоровья МОЗ.

Если вы не можете подолгу заснуть, или наоборот – засыпаете хорошо, а потом среди носи просыпаетесь и не мотете уснуть повторно, то это тоже бессонница. Чтобы нормализовать сон без лекарств, можно попробовать изменить свои бытовые привычки и использовать дыхательные практики:

Как минимум за час до сна отложите все гаджеты, не проверяйте новости, не заходите в соцсети. А вот книга, музыка или позитивный фильм – самое оно.

Проветрите хорошенько комнату, в которой спите. И готовиться сну тоже лучше, как минимум за час до того времени, в которое вы бы хотели засыпать.

По возможности используйте спальню только для сна – не для работы или принятия пищи. Если такой возможности нет, то как минимум не работайте в постели, выбирайте для работы отдельное место.

Если есть возможность перед сном принять теплый душ, а тем более ванну – пользуйтесь ей.

Попробуйте короткие дыхательные упражнения: глубоко вдохните носом, считая в уме 1-2-3-4; затем задержите дыхание (желательно секунд на 7) и выдохните, считая до 8-ми.

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