Пригожин повторит судьбу Моторолы и Гиви 17.04.2023, 4:30

Он слишком много на себя взял.

В последнее время много стало на новостных лентах Евгения Пригожина. В нормальной стране – это был бы один из первых кандидатов на скамью подсудимых, но в нашей суверенной державе дело обстоит иначе.

Начатое в 2014-м году великим геополитиком военное движение в Украину, вызвало к жизни военизированное формирование Пригожина. Дальше эта болезнь стала расползаться – Сирия, ЦАР, Ливия.

Само явление Пригожина в публичном пространстве, ставшее привычным цитирование его слов, говорит о глубоком внутреннем нездоровье российского общественного организма.

И невольно возникает вопрос – куда направится его квази-частная армия в случае внутренних неурядиц в нашей стране? Кого и что она будет поддерживать? Вот где угроза.

Любая, подчеркнем, любая власть, желающая быть крепкой, не будет терпеть в стране подобную военизированную структуру. Избавится от неё, как только появится возможность.

На днях Пригожин заявил о том, что боевые действия в Украине надо заканчивать. Вероятно, с точки зрения великого геополитика он слишком много на себя взял. Его дело выполнять приказы, а не определять курс.

Пригожин не понимает также и того, что в мирной жизни он не нужен.

Как не стали нужны российскому начальству после закончившейся активной фазы боев на востоке Украины «варлорды» - полевые командиры Моторола, Мозговой, Гиви или Захарченко. Все те, кто обладал собственным боевым ресурсом и в этом качестве имел некоторую автономность.

То же будет и с Пригожиным. Он жив, пока воюет. Далее героическое исчезновение и забвение.

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