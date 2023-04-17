Как всем угодить: пять рецептов для сытного и вкусного мультизавтрака
- 17.04.2023, 5:59
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Начните день с любимого угощения, и хорошее настроение вам обеспечено.
Что делать, если любимые блюда у всей семьи разные? Кто-то выбирает сытные блюда, кто-то строго следует канонам правильного питания, а кто-то, наоборот, привык завтракать чем-то сладким. С таким разнообразием кажется, что угодить всем просто невозможно.
На самом деле, достаточно найти универсальные продукты и умелых помощников. Редакция «Едим Дома» собрала пять идей для завтрака на любой вкус.
Универсальные вафли
Это блюдо многолико. Рекомендуем сохранить базовый рецепт теста и доработать его по вкусу каждого домочадца.
Ингредиенты:
мука — 400 г
молоко — 350 мл
яйца куриные — 2 шт.
растительное масло — 50 мл
сахар — 2 ст. л.
разрыхлитель — 2 ч. л.
соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1 Соедините все сыпучие ингредиенты (просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар).
2 В отдельной миске смешайте молоко с растительным маслом и яйцами.
3 Объедините две смеси в одну, хорошо перемешайте и дайте тесту отдохнуть 10–15 минут. За это время можно подготовить вафельницу к работе.
4 Выпекайте вафли 8–10 минут.
Добавьте ветчину, сыр или тертый картофель, чтобы получить более сытный завтрак. Сделайте вафли с начинкой, заключив ее между слоями теста. Подайте выпечку с фруктами и шоколадной пастой для сладкоежек, а для любителей правильного питания замените пшеничную муку цельнозерновой, а молоко — водой. И вот одно блюдо понравилось всем и сразу.
Яйца по-турецки с йогуртом
Несладкий домашний йогурт легко превратится в основу утренних блюд. Например, с ним можно приготовить яркое и оригинальное угощение — яйца по-турецки.
Ингредиенты:
Основные:
домашний йогурт — 250 г
хлеб — 2 ломтика
чеснок — 1 зубчик
укроп — 3 веточки
соль — 1 щепотка
черный молотый перец — 1 щепотка
кайенский перец — 1 щепотка
Для пряного масла:
сливочное масло — 40 г
оливковое масло — 1 ст. л.
сухой перец чили — 2 ч. л.
копченая паприка — 0,5 ч. л.
кумин — 1 щепотка
Для яйца-пашот:
вода — 2 л
яйца куриные — 2 шт.
уксус 9% — 4 ст. л.
соль — 2 ч. л.
Способ приготовления:
1 Йогурт смешайте с измельченным чесноком, рубленым укропом, солью и двумя видами перца.
2 Разложите заготовку по двум тарелкам и оставьте настаиваться при комнатной температуре.
3 Сливочное масло растопите в небольшом сотейнике.
4 Добавьте оливковое масло, перец чили хлопьями, копченую паприку и молотый кумин.
5 Томите смесь на огне в течение 5–7 минут. Выключите нагрев и накройте посуду крышкой.
6 Вскипятите воду для яиц, добавьте соль и уксус.
7 Яйца разбейте в две разные миски.
8 В бурлящей жидкости сделайте воронку и введите в нее одно яйцо.
9 Через 3–4 минуты достаньте пашот с помощью шумовки, аккуратно ополосните его в холодной питьевой воде, слегка просушите и выложите на подушку из йогурта.
10 Повторите два предыдущих шага со вторым яйцом.
11 Сверху на пашот вылейте еще теплое пряное масло, украсьте блюдо ломтиками хлеба и подавайте.
Конечно, это не единственный завтрак с йогуртом. Продукт можно взбить вместе с творогом, чтобы получить нежный десерт. Он также пригодится для заправки салатов, подачи домашней гранолы или основы для овсянки в банке.
Крок-месье
Хруст хлебной корочки уже вызывает аппетит. А представляете, каким ароматом наполнится дом, когда свежие ломтики будут подсушиваться на сковороде или гриле! Порадуйте близких необычным тостом с интересным названием — крок-месье.
Ингредиенты:
Основные:
хлеб — 4 ломтика
сыр — 4 ломтика
ветчина — 4 ломтика
Для соуса:
молоко — 100 мл
сливочное масло — 15 г
мука — 1 ст. л.
соль — по вкусу
перец — по вкусу
Способ приготовления:
1 Для соуса растопите сливочное масло в небольшом сотейнике.
2 Добавьте муку и быстро все перемешайте, стараясь разбить все комочки.
3 Влейте теплое молоко и уварите соус до загустения.
4 Введите специи и еще раз перемешайте. По желанию можно протереть массу через сито.
5 Накройте пленкой в контакт и оставьте настаиваться.
6 Слегка подрумяньте кусочки хлеба.
7 Выложите на каждый по ломтику сыра и ветчины. Соедините заготовку в два закрытых сэндвича.
8 Распределите соус по верхушке заготовок. По желанию посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180°С, на 4–5 минут.
Приготовить крок-месье легко и в сладком варианте. Для начинки подойдет сливочный сыр и любые фрукты, а в соус можно добавить 2 ст. л. сахара и немного ванили.
Творожная запеканка
Простое и сытное блюдо всегда уместно на завтрак. Тем более что для него не потребуется экзотических компонентов.
Ингредиенты:
творог — 250 г
сметана — 100 г
мука — 2 ст. л.
сахар — 1 ст. л.
соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1 Творог взбейте с яйцами и сметаной в гладкую массу.
2 Введите муку и специи, аккуратно перемешайте. На этом этапе можно добавить любую начинку.
3 Смажьте форму для выпечки сливочным или кокосовым маслом и переложите в нее смесь.
4 Готовьте запеканку при 180°С в течение 30–40 минут.
Для сладкого лакомства подойдут фрукты, варенья, мед и джемы. Несладкие варианты прекрасно дополнят бобы и овощи (зеленая фасоль и горошек, кабачки, брокколи), твердый или мягкий сыр, зелень, вяленые томаты, а также оливки. Вместо пшеничной муки можно ввести молотые овсяные хлопья, отруби, кокосовую стружку или измельченные орехи.
Мусс из авокадо
Экзотический плод универсален. Из него получится легкий и воздушный мусс, который можно использовать как основу для сладкой и несладкой выпечки, домашних конфет и других десертов, а также как замену майонеза.
Ингредиенты:
авокадо — 2 шт.
сливочный сыр — 100 г
лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления:
1 Поместите все ингредиенты в чашу блендера или в глубокую миску.
2 С помощью S-образного лезвия или насадки для пюрирования приготовьте шелковистый и однородный мусс.