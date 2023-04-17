Как всем угодить: пять рецептов для сытного и вкусного мультизавтрака 17.04.2023, 5:59

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Начните день с любимого угощения, и хорошее настроение вам обеспечено.

Что делать, если любимые блюда у всей семьи разные? Кто-то выбирает сытные блюда, кто-то строго следует канонам правильного питания, а кто-то, наоборот, привык завтракать чем-то сладким. С таким разнообразием кажется, что угодить всем просто невозможно.

На самом деле, достаточно найти универсальные продукты и умелых помощников. Редакция «Едим Дома» собрала пять идей для завтрака на любой вкус.

Универсальные вафли

Это блюдо многолико. Рекомендуем сохранить базовый рецепт теста и доработать его по вкусу каждого домочадца.

Ингредиенты:

мука — 400 г

молоко — 350 мл

яйца куриные — 2 шт.

растительное масло — 50 мл

сахар — 2 ст. л.

разрыхлитель — 2 ч. л.

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1 Соедините все сыпучие ингредиенты (просеянную муку, разрыхлитель, соль и сахар).

2 В отдельной миске смешайте молоко с растительным маслом и яйцами.

3 Объедините две смеси в одну, хорошо перемешайте и дайте тесту отдохнуть 10–15 минут. За это время можно подготовить вафельницу к работе.

4 Выпекайте вафли 8–10 минут.

Добавьте ветчину, сыр или тертый картофель, чтобы получить более сытный завтрак. Сделайте вафли с начинкой, заключив ее между слоями теста. Подайте выпечку с фруктами и шоколадной пастой для сладкоежек, а для любителей правильного питания замените пшеничную муку цельнозерновой, а молоко — водой. И вот одно блюдо понравилось всем и сразу.

Яйца по-турецки с йогуртом

Несладкий домашний йогурт легко превратится в основу утренних блюд. Например, с ним можно приготовить яркое и оригинальное угощение — яйца по-турецки.

Ингредиенты:

Основные:

домашний йогурт — 250 г

хлеб — 2 ломтика

чеснок — 1 зубчик

укроп — 3 веточки

соль — 1 щепотка

черный молотый перец — 1 щепотка

кайенский перец — 1 щепотка

Для пряного масла:

сливочное масло — 40 г

оливковое масло — 1 ст. л.

сухой перец чили — 2 ч. л.

копченая паприка — 0,5 ч. л.

кумин — 1 щепотка

Для яйца-пашот:

вода — 2 л

яйца куриные — 2 шт.

уксус 9% — 4 ст. л.

соль — 2 ч. л.

Способ приготовления:

1 Йогурт смешайте с измельченным чесноком, рубленым укропом, солью и двумя видами перца.

2 Разложите заготовку по двум тарелкам и оставьте настаиваться при комнатной температуре.

3 Сливочное масло растопите в небольшом сотейнике.

4 Добавьте оливковое масло, перец чили хлопьями, копченую паприку и молотый кумин.

5 Томите смесь на огне в течение 5–7 минут. Выключите нагрев и накройте посуду крышкой.

6 Вскипятите воду для яиц, добавьте соль и уксус.

7 Яйца разбейте в две разные миски.

8 В бурлящей жидкости сделайте воронку и введите в нее одно яйцо.

9 Через 3–4 минуты достаньте пашот с помощью шумовки, аккуратно ополосните его в холодной питьевой воде, слегка просушите и выложите на подушку из йогурта.

10 Повторите два предыдущих шага со вторым яйцом.

11 Сверху на пашот вылейте еще теплое пряное масло, украсьте блюдо ломтиками хлеба и подавайте.

Конечно, это не единственный завтрак с йогуртом. Продукт можно взбить вместе с творогом, чтобы получить нежный десерт. Он также пригодится для заправки салатов, подачи домашней гранолы или основы для овсянки в банке.

Крок-месье

Хруст хлебной корочки уже вызывает аппетит. А представляете, каким ароматом наполнится дом, когда свежие ломтики будут подсушиваться на сковороде или гриле! Порадуйте близких необычным тостом с интересным названием — крок-месье.

Ингредиенты:

Основные:

хлеб — 4 ломтика

сыр — 4 ломтика

ветчина — 4 ломтика

Для соуса:

молоко — 100 мл

сливочное масло — 15 г

мука — 1 ст. л.

соль — по вкусу

перец — по вкусу

Способ приготовления:

1 Для соуса растопите сливочное масло в небольшом сотейнике.

2 Добавьте муку и быстро все перемешайте, стараясь разбить все комочки.

3 Влейте теплое молоко и уварите соус до загустения.

4 Введите специи и еще раз перемешайте. По желанию можно протереть массу через сито.

5 Накройте пленкой в контакт и оставьте настаиваться.

6 Слегка подрумяньте кусочки хлеба.

7 Выложите на каждый по ломтику сыра и ветчины. Соедините заготовку в два закрытых сэндвича.

8 Распределите соус по верхушке заготовок. По желанию посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180°С, на 4–5 минут.

Приготовить крок-месье легко и в сладком варианте. Для начинки подойдет сливочный сыр и любые фрукты, а в соус можно добавить 2 ст. л. сахара и немного ванили.

Творожная запеканка

Простое и сытное блюдо всегда уместно на завтрак. Тем более что для него не потребуется экзотических компонентов.

Ингредиенты:

творог — 250 г

сметана — 100 г

мука — 2 ст. л.

сахар — 1 ст. л.

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

1 Творог взбейте с яйцами и сметаной в гладкую массу.

2 Введите муку и специи, аккуратно перемешайте. На этом этапе можно добавить любую начинку.

3 Смажьте форму для выпечки сливочным или кокосовым маслом и переложите в нее смесь.

4 Готовьте запеканку при 180°С в течение 30–40 минут.

Для сладкого лакомства подойдут фрукты, варенья, мед и джемы. Несладкие варианты прекрасно дополнят бобы и овощи (зеленая фасоль и горошек, кабачки, брокколи), твердый или мягкий сыр, зелень, вяленые томаты, а также оливки. Вместо пшеничной муки можно ввести молотые овсяные хлопья, отруби, кокосовую стружку или измельченные орехи.

Мусс из авокадо

Экзотический плод универсален. Из него получится легкий и воздушный мусс, который можно использовать как основу для сладкой и несладкой выпечки, домашних конфет и других десертов, а также как замену майонеза.

Ингредиенты:

авокадо — 2 шт.

сливочный сыр — 100 г

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1 Поместите все ингредиенты в чашу блендера или в глубокую миску.

2 С помощью S-образного лезвия или насадки для пюрирования приготовьте шелковистый и однородный мусс.

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