«На самом деле фамилия Путина — Лыков» 17.04.2023, 7:34

1,522

Известный журналист сравнил главу Кремля с отшельником.

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин по натуре конспиролог и может искренне считать, что интернет опасен и является «порождением спецслужб». Такое мнение политический обозреватель, телеведущий Евгений Киселев выразил в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман.

Бацман напомнила, что, по рассказам многих знакомых с ним людей, Путин не пользуется интернетом, не умеет этого делать, а информацию для своих решений и действий президент страны-оккупанта берет из «папочек и бумажечек», которые ему готовит. окружение, тем самым формируя кругозор российского президента.

«Реально в XXI веке, когда [на повестке дня человечества] искусственный интеллект, Starlink и колонизация Марса, этот упырь, который не знает даже, что такое интернет, объявил войну, кошмарит Украину. Это же в голове не укладывается», – высказалась она.

Телеведущий в ответ сравнил Путина со староверами-отшельниками, которые не принимали новую реальность.

«Ну, знаете, ест такие люди – староверы, раньше уходили из мира в тайгу, чтобы сохранить [привычный уклад]... Они боялись наступления новой цивилизации, нового, незнакомого будущего и уходили в тайгу, где продолжали жить своей привычно жизнью», – пояснил он.

Киселев напомнил давнюю и в свое время широко известную в СССР историю об отшельниках Лыковых.

«В глухой сибирской тайге геологическая экспедиция наткнулась на семейство Лыковых. Несколько людей из этой семьи потом умерли, вполне возможно, заразившись какой-то хворью [от которой у них не было иммунитета], потому что они всю жизнь прожили в тайге, родившись там», – сказал он

Киселев видит здесь аналогию, отмечая, что с президентом РФ в каком-то смысле происходит то же самое,

«Путин – как эти Лыковы, и фамилия его Лыков на самом деле. Вот он сидит в своем бункере или резиденции, как староверы в тайге, и отказывается принимать существование интернета. И, возможно, он искренен, когда верит и говорит, что интернет – это порождение спецслужб, что придумали его в ЦРУ и с помощью интернета за ним будут следить и могут его даже заразить какой-нибудь цифровой заразой», – считает телеведущий.

Такое отношение к интернету – следствие присущего Путину отношения к миру в целом, полагает обозреватель.

«Он конспиролог же, потому что он верит в заговоры, в том числе в то, что Украина – результат конспирологической деятельности австро-венгерской разведки в союзе с большевиками… И он же еще не высказался по многим другим вопросам недавней новейшей истории. Он вам не такое еще расскажет, дайте только волю», – заключил Киселев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».