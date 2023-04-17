Прогноз валют: курс доллара ждут изменения 17.04.2023, 7:41

Что будет происходить в белорусских обменниках.

На прошлой неделе курс доллара США скорректировался на белорусском валютном рынке. Насколько сильного снижения курсов основных валют стоит ожидать далее, пытался разобраться сайт myfin.by.

Валютная пара USD/BYN снизилась на -1,27% и закрыла валютные торги в пятницу с курсом USD/BYN 2,9356. С начала года сохраняется рост пары на +7,28%.

Курс евро за это же время увеличился до EUR/BYN 3,2515. Курс российского рубля также минимально снизился на -0,9% и на закрытии пятничных торгов остановился на отметке RUB/BYN 3,6082 за 100 российских рублей.

В целом, снижение доллара США в течение прошлой недели было характерно для всего мирового финансового рынка.

Доллар уходит вниз

Началась неделя относительно спокойно с пасхальных выходных в развитых странах, но на середину прошлой недели пришлось несколько событий, которые привели к просадке доллара.

В среду, 12 апреля, началось все с публикации статистики США по инфляции. ИПЦ в марте в годовом исчислении снизился до 5,0% против 5,2% прогноза и 6,0% в феврале.

В тот же вечер были опубликованы протоколы («минутки») последнего заседания монетарного комитета ФРС, из которых рынок сделал вывод, что на ближайшем заседании ФРС 3 мая возможно небольшое повышение процентной ставки на 0,25% и не исключено, что это будет заключительный шаг повышения ставки.

Это позволило валютной паре EUR/USD на торгах в четверг выйти на уровень в 1,1069, преодолев заветную планку в 1,1000. Золото в это же время поднялось до 2048,60 USD/Oz, остановившись в нескольких шагах от исторического максимума. Индекс доллара США DXY в четверг снижался до годового минимума в 100,49 п.п.

Правда, к концу недели все основные инструменты минимально скорректировались, но есть основание полагать, что на начинающейся неделе тренд на ослабление доллара США на мировом финансовом рынке продолжится.

На месячном графике валютной пары EUR/USD сформировался отчетливый тренд на рост курса, который в течение двух-трех месяцев имеет шанc выйти на уровень в EUR/USD 1,1500- 1,1600.

По фундаментальным данным, против доллара США в ближайшем периоде будет играть начавшийся в США период квартальных отчетов. Уже в прошлую пятницу 14 апреля, ближе к окончанию торговой сессии, отчеты начал предоставлять банковский сектор. Первые три из них, от JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, показали, что банкиры с успехом прошли мартовский кризис в банковской системе. На более дальнем горизонте финансовый рынок в ожидании заседания ФРС, от которого (см. выше) есть высокое ожидание окончания цикла повышения процентной ставки.

Налоговый период и укрепление рубля

На российском валютном рынке рубль может получить поддержку в связи с началом 20 апреля налогового периода и более высокого уровня цен на нефть. Допустимо, что доллар США на московских торгах опуститься ниже USD/RUB 80,00.

При таких условиях можно предположить, что курс доллара США на белорусском валютном рынке продолжит снижаться до отметки в USD/BYN 2,8800-2,9000. Евро пусть и минимально, но может продолжить рост до EUR/BYN 3,2700. Ключевым днем для евро будет среда 19 апреля, когда в 12:00 мск выйдет отчет по инфляции в странах еврозоны. RUB/BYN остается в пределах текущих котировок около 3,6000 за 100 российских рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».