Лукашенковский посол рассказал, что Венгрия лоббирует снятие санкций с режима 5 17.04.2023, 7:55

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В частности — с белорусской деревообработки.

Лукашенковский посол в Венгрии Владимир Улахович заявил, что Будапешт лоббирует снятия части санкций с режима в Минске.

«Для нас самое чувствительное — это потери в нашем экспортном портфеле. Они касаются санкционной продукции: это минеральные удобрения, которые сюда поставлялись, деревообработка. Кстати, по деревообработке наши венгерские партнеры являются своеобразными лоббистами для того, чтобы хотя бы пробить квоты по пеллетам, которые очень востребованы на европейском рынке», — подчеркнул в эфире госТВ Улахович.

Кроме того, по его словам, после недавнего визита в Венгрию министра иностранных дел Беларуси, возникла новая тема взаимодействия — «в энергетической атомной сфере».

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