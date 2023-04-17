В РФ отменяют военные парады и готовятся к эвакуации 3 17.04.2023, 8:01

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Война пришла на российскую территорию.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, сообщили об отмене традиционных парадов на 9 мая по «соображениям безопасности». А вот парад в Москве пока еще намерены провести, правда от демонстрации на 1 мая уже отказались. «Мир» – в России опасное слово, за него можно и в тюрьму попасть. Тем временем жители приграничных регионов РФ в ожидании «армагеддона» готовятся к эвакуации, пишет «Обозреватель».

Первым об измененных планах на 9 мая сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков. По его словам, парад решили не проводить, «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

В прошлом году «мероприятие» в Белгородской области тоже не состоялось, хотя в соседних приграничных регионах парады провели. Например, улицы Курска «топтали» военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), а также расчеты ФСИН, МВД и других силовых ведомств страны-агрессора.

Однако в этом году уже и Курск «ушел в отказ»: губернатор Роман Старовойт заявил, что после совещания «с федеральными коллегами, которые обеспечивают безопасность региона», было принято решение не проводить военный парад.

Пока еще неизвестно, что решат в приграничных Брянской, Воронежской и Ростовской областях, в Краснодарском крае: там взрывы происходят пореже, но риск «нарваться на неприятности» несомненно высок.

Что касается «главного парада», который традиционно проходит на Красной площади Москвы, то он, по словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, «готовится и планируется». Министр обороны Сергей Шойгу даже уточнял, что в параде будут участвовать более 10 тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

А вот традиционная (и обычно многочисленная) первомайская демонстрация в Москве уже отменена из-за «угрозы терактов».

«А что же это российский ИГИЛ такой напуганный? Ведь Путин ясно сказал – «спецоперация» идет по плану. Значит, не дрожать, не ныть и верить старому бункерному вождю. Вопреки явной его неадекватности, вопреки маразму и постоянной лжи – верить. Все по плану :)», – поиронизировал в своем Telegram-канале политический эксперт, блогер, а сейчас доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

В российском сегменте Telegram тоже едко прошлись по решению родных властей. Некоторые упоминали о самых настоящих репрессиях (в том числе за слово «мир«) и страхе властей даже маленьких митингов.

И, конечно же, говорили о том, что зная «горькую правду» о российской армии, реагировать на «гордые комментарии» об «аналоговнетной» технике можно только гомерическим хохотом.

«Для эпохи Путина день победы служил демонстрацией возрождающейся силы России, но в этом году праздник может стать символом растущей слабости его режима», – считают в украинском «Информационном сопротивлении».

Отмена праздничных мероприятий в России происходит на фоне участившихся обстрелов граничащих с Украиной регионов, также атак беспилотников уже и в «далеких» областях. Что тут говорить, если дроны были замечены всего в 150 километрах от Москвы.

О том, что война уже пришла на территорию РФ, все чаще говорят сами россияне. И такой поворот их очень злит: мол, как так? А как же «Киев за три дня«?

Например. в Белгородской области взрывы происходят практически ежедневно. Очередной сюрприз случился в областном центре в ночь на 17 апреля: неизвестные беспилотники атаковали несколько объектов. Пожары были видны за несколько километров – один из них произошел на подстанции.

В то, что в ближайшее время «это прекратится», не верит никто. Более того, даже те россияне, кто фанатично рассчитывал на возможности «второй армии в мире», сегодня стыдливо разводят руками.

«Более того, в российском приграничье готовятся к эвакуации. Они истерично боятся ВСУ», – говорит собеседник издания из Харькова, у которого в Белгороде живут дальние родственники.

По его словам, мало кто связывает таинственные «хлопки» с тем, что именно из этого региона постоянно обстреливают, например, Харьковскую область. Считают. что это просто «злобствуют нацисты». Однако уничтожение военных целей, несущих смерть украинцам, – святая обязанность защитников из ВСУ.

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