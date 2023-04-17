В Крупках мужчина застрелил жену и ее знакомого 4 17.04.2023, 8:19

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Причиной стала ревность.

Утром 16 апреля поступило сообщение о двойном убийстве в Крупках. В частном секторе на улице нашли тела 36-летней женщины и 39-летнего мужчины с огнестрельными ранениями без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительной информации, 36-летний местный житель узнал, что его жена хочет уйти к другому. Он из ревности застрелил из охотничьего ружья супругу и ее друга.

В отношении 36-летнего жителя Крупок возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (Убийство двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции по этой части статьи предусматривают в том числе и смертную казнь.

Мужчина задержан. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.

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