Россия снова в 1916-м 1 Аббас Галлямов

17.04.2023, 8:31

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Аббас Галлямов

До революции оставалось меньше полугода.

Путин косплеит не столько Сталина, сколько Николая Второго. Россия под его руководством вернулась на 120 лет назад и последовательно воспроизводит логику той эпохи.

Болотная - это наш аналог событий 1905 года; то, что в марксистской традиции называется «буржуазно-демократической революцией». И тогда, и теперь речь шла о борьбе с абсолютистским характером режима и попытке создать институт полноценного парламентаризма, ограничивающего волю монарха. И в том, и в другом случае это была борьба за политическое представительство тех групп населения, которые считали, что в рамках существующей системы их интересы никак не представлены.

В обоих случаях шокированная масштабами протеста власть на какое-то время сдавала назад. Николай Второй попытался успокоить протестующих, прописав в Октябрьском манифесте права и свободы, которых те добивались, а также объявив о создании Госдумы. Президент Медведев вернул губернаторские выборы и либерализовал законодательство, регулирующее вопросы партийного строительства.

Одновременно власти запустили мобилизационные проекты на противоположном - провластном - конце политического спектра. Империя вывела на арену черносотенцев; нынешний Кремль -«людей труда» с «Уралвагонозавода» и прочую Поклонную. Мобилизовавшиеся консерваторы на время погрузили страну в реакцию.

В обоих случаях состояние общественного мнения, тем не менее, тревожило правительство. Да, протесты удалось на время подавить, но ведь любить власть люди больше не стали. Реформы оказались половинчатыми, поэтому противоречия между крупными группами населения и режимом, - а следовательно и революционная ситуация - сохранялись. Наиболее очевидным способом решить эту проблему казалась «маленькая победоносная война». Воспользовавшись подвернувшимися поводами, власти ввязались во внешнеполитические конфликты. Сто лет назад с Германией, сейчас - с Украиной.

Всплеск патриотизма и сплочение вокруг флага поначалу, действительно, имели место, однако в конце концов войны оказывались гораздо более затяжными, чем предполагалось изначально, а вызванные ими народные лишения - более тяжелыми. В результате, в обеих ситуациях патриотические настроения шли вниз, а протестные - вверх.

Сейчас все выглядит так, словно Россия оказалась на временном отрезке с той же политической логикой, что в 1916 году.

Имеет смысл вспомнить, что осенью того самого 1916-го императрица пригласила к себе директора Департамента полиции Васильева, чтобы спросить его о перспективах. Тот ответил: «Революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди населения определенное нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжелого бремени, которое она вызвала, но народ доверяет Царю и не думает о восстании».

До революции оставалось меньше полугода.

А еще можно вспомнить Ленина, сказавшего в мае 1917-го: «Не будь войны, Россия могла бы прожить без революции годы и даже десятилетия».

Конечно, не всякая историческая параллель правильна, но и совсем не проводить их тоже нельзя. Все-таки на уроках прошлого надо учиться.

Аббас Галлямов, Telegram

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