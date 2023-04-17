Telegram-канал: Все члены семьи Лукашенко получили российское гражданство 14 17.04.2023, 8:42

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Они опасаются преследования.

Telegram-канал «Беларуская выведка» сообщает, что глава МИД Алейник занят «отмазыванием» лично Виктора Лукашенко и всей семьи от возможного будущего преследования мировым сообществом.

«Все дети Лукашенко и члены их семей уже получили российское гражданство. В настоящее время Алейник ведет работу по получению гражданства семьи Лукашенко в третьих странах и создания имиджа Виктору человека отошедшего от госслужбы и «жертвы» имиджа своего отца.

Напоминаем, что Виктор Лукашенко по-прежнему неофициально выполняет обязанности помощника диктатора по национальной безопасности и осуществляет ключевой контроль над репрессивным аппаратом, хотя вместе с Шейманом пытаются замаскироваться под бизнесменов», — пишет Telegram-канал.

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