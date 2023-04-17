ВСУ в районе Белогоровки окружили спецназ «кадыровцев» 17.04.2023, 8:59

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Наемники из Чечни пять дней вели бои.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ «Ахмат» якобы попал в окружение в районе Белогоровки. Пять дней они отбивались от ВСУ, пока им не удалось вырваться из «котла».

Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию на Луганщине.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что враг пытался вести бои в районе Дибровы, Григоровки, Белогоровки и Спорного.

Российские военкоры подтвердили, что армия Путина пыталась атаковать позиции ВСУ в районе Торского и Невского. Более того, ВСУ сумели отбить часть ранее утраченных позиций в районе Белогоровки. Эти данные подтверждают слова Кадырова о том, что его головорезы были окружены именно в этой районе.

Полковник Сергей Череватый заявил, что враг использует очень много тяжелой бронетехники на Купянско-Лиманском направлении. На этом участке фронта со стороны врага воюют в основном мобилизованные.

За сутки ВСУ удалось подбить на этом участке фронта три танка «Т-72», один «БТР-80» и БМП-2, автомобиль «БРЭМ-1» и самолет «Су-25».

В Минобороны Британии сообщают, что на Луганщине российский десант использует против ВСУ систему «ТОС-1А». Российские блогеры уверяют, что бои в районе Кременной ведут подразделения БАРС и «Каскад».

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