Лукашенко против колхозников 17.04.2023, 9:06

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Как диктатор настраивает против себя последних сторонников.

UDF рассказывает, как под прицелом режима оказались работники белорусских колхозов. Наверное, совершенно неожиданно для себя, т.к. в сельской местности, где почти все финансируется из бюджета, поддержка Лукашенко традиционно более высокая, чем в городах.

Почему за падеж скота стали массово заводить уголовные дела?

Это прямая установка Лукашенко. По каким-то причинам с 2019 года он активно поднимает тему о недопустимости падежа скота в колхозах.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее. За падеж скота сядете в тюрьму», – пригрозил руководитель страны летом 2019 года.

В том же году он обещал чиновникам «жесточайшие разборки» за падеж скота. В 2021-м Лукашенко вернулся к теме: «Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки». Более того, руководитель страны дал команду «фас» Генпрокуратуре, Госконтролю и МВД.

В последний раз Лукашенко вернулся к теме месяц назад, когда завил руководителям облисполкомов:

«Ребята, мужики, губернаторы, это вам тяжело обойдется. Никто вас уговаривать больше не будет. Рядом или впереди будет министр стоять. Он у нас доктор, ветврач. Вы головой ответите вместе с губернаторами».

Забегая вперед, отметим, что, несмотря на слова Лукашенко, никто из высокопоставленных чиновников за падеж скота, конечно, не ответил. Репрессии направлены как правило против обычных людей, занимающих определенные должности в колхозах.

Кто на самом деле виноват в проблеме с падежом скота?

Официально власти называют такие причины падежа скота: плохие условия содержания животных, несбалансированность рациона, плохое качество корма из-за неправильного хранения. Порой скот кормят гнилым сенажом.

Но если смотреть шире, все проблемы упираются в саму форму хозяйствования в виде колхозов, где у работников и руководителей нет мотивации, где господствует безответственность.

Проблеме падежа скота столько же лет, сколько существованию колхозов – ничего нового в последние годы не случилось. Однако Лукашенко традиционно не хочет признавать ошибочность стратегии развития сельского хозяйства в Беларуси.

Как карают за сокрытие падежа скота?

В репрессиях против работников колхозов есть особенность: уголовно преследуют не за сам падеж скота, а за сокрытие таких фактов. Парадоксально, что люди идут на это, чтобы избежать относительно легкого наказания – штрафов и дисциплинарной ответственности.

О масштабах репрессий можно судить по такому факту: в ноябре прошлого года сообщалось, что по стране в 2022-м за сокрытие падежа скота возбуждено более 360 уголовных дел.

Кроме того, наметился тренд на усиление уголовных приговоров. До конца прошлого года обвиняемые чаще всего отделывались «домашней химией» или к ним применялась отсрочка исполнения наказания. При этом нередки были показательные процессы.

Например, в Кобрине на суд, проходивший под портретом Лукашенко, согнали руководителей местных колхозов. Они смотрели на то, как в сокрытии падежа 18 голов крупного рогатого скота обвиняли двух плачущих женщин – бригадира и зоотехника из племзавода «Дружба». Как отметили в госСМИ, было установлено, что подсудимые не имели личной выгоды и скрыли информацию «возможно даже искренне желая защитить предприятие от негативных последствий».

Но с конца прошлого года приговоры за сокрытие падежа скота стали стремительно ужесточаться.

В Вилейском районе главного зоотехника и заведующего молочно-товарной фермы приговорили к двум годам колонии и штрафу.

В Браславском районе бывшего начальника управления сельского хозяйства и продовольствия – к двум годам колонии.

В Калинковичском районе руководителя ОАО «Капличи» и главного зоотехника – к 7 годам колонии.

Меняется ли ситуация с падежом скота?

Похоже, что существенно нет. Так, прокуратура Узденского района две недели назад сообщила: несмотря на то, что падеж сократился с 1186 голов в 2021 году до 1061 головы в 2022-м, количество таких фактов сильно выше установленных норм технологических потерь.

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