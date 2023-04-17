В Минске отключают отопление1
- 17.04.2023, 9:20
- 1,096
Кого это затронет.
С 17 апреля в Минске отключают отопление у потребителей второй очереди. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.
Отопление отключат в жилищном фонде — то есть в квартирах, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), театрах.
Ранее в Минске, с 12 апреля, тепло перестали подавать в промышленные и прочие организации, общественные и административные здания.