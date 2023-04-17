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В Минске отключают отопление

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  • 17.04.2023, 9:20
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В Минске отключают отопление

Кого это затронет.

С 17 апреля в Минске отключают отопление у потребителей второй очереди. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Отопление отключат в жилищном фонде — то есть в квартирах, общежитиях, общегородских банях, учреждениях образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений), театрах.

Ранее в Минске, с 12 апреля, тепло перестали подавать в промышленные и прочие организации, общественные и административные здания.

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