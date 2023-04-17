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ISW: Минобороны РФ пошло на контакт с «Вагнером»

  • 17.04.2023, 9:28
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ISW: Минобороны РФ пошло на контакт с «Вагнером»

Пригожин заставляет «мобиков» подписывать контракт с его ЧВК.

В последние несколько недель российское военное командование стало более тесно сотрудничать с ЧВК Вагнера, вероятно, с целью захватить Бахмут, говорится в сообщении ISW.

«Пригожин также уменьшил в последние дни свои откровенные риторические атаки на Минобороны», — сказано в сообщении.

В ISW добавили, что российские блоггеры сообщают, что боевики «Вагнера» используют танки Т-90 в Бахмуте. Вероятно, российское руководство выделило «Вагнеру» более современные средства для попыток захватить город.

Таким образом, повторное назначение командующего воздушно-десантными войсками России Михаила Теплинского, вероятно, является попыткой Минобороны РФ сотрудничать с «Вагнером", чтобы захватить Бахмут.

В ISW заявили, что «Вагнер» может пытаться заставить российских мобилизованных подписать с ними контракты, возможно, в попытке компенсировать потери.

Мобилизованные из Москвы и Ивановской областей утверждали в публичной жалобе, опубликованной 16 апреля, что ЧВК «Вагнера» заставила 170 мобилизованных подписать контракты.

Российские источники ранее утверждали, что 100 мобилизованных в Луганской области исчезли после отказа подписать контракты с ЧВК «Вагнера».

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