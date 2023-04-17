Без действующей медсправки белорусы не могут управлять авто? 17.04.2023, 9:40

История водителя.

Последнее время в редакцию «Автобизнеса» приходит много вопросов, которые касаются получения медицинских справок и переосвидетельствования водителей. История Ивана выделяется из общего числа.

«Получается, что к административной ответственности меня привлекли необоснованно»

Казалось бы, простая операция по коррекции зрения не должна была доставить особых хлопот нашему читателю. Тем более что в этом уверяли сами медики: мол, после операции на глазах зрение вернется к 100 процентам, очки будут уже не нужны. Диагноз Ивану был поставлен такой: миопия средней степени с астигматизмом обоих глаз.

Операцию сделали еще в декабре 2020 года. После этого наш читатель обратился в поликлинику по месту жительства, и его отстранили от права управления транспортными средствами на месяц, а врач сообщил о необходимости прохождения досрочной медкомиссии. Справку Иван в итоге получил – она действовала до января 2022 года.

«Спокойно себе ездил на автомобиле, но история получила продолжение в январе уже 2023 года, когда я был остановлен экипажем ГАИ и узнал, что не имею права управления по медицинским показаниям. Инспектором ГАИ было вынесено постановление о штрафе 5 базовых величин», – говорит Иван.

Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления:

1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, – влекут наложение штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Иван попытался узнать в поликлинике, из-за чего конкретно его лишили «прав» по медицинским показаниям. Однако там лишь развели руками, поскольку никаких решений они не выносили, и посоветовали обратиться в МРЭО ГАИ.

«Пошел в МРЭО, предъявил справку от февраля 2021 года, и тогда сотрудники ГАИ в базе данных сняли «галочку» об отстранении меня от управления ТС по медицинским показаниям. Получается, что к административной ответственности меня привлекли необоснованно. Интересная история: в базе данных ГАИ я числился как лицо, не имеющее права управления по медицинским показаниям, но сами медики таких решений не выносили. Момент, как я считаю, носит чисто технический характер: или просто кто-то или не уведомил ГАИ, или инспекторы забыли внести в базу данных достоверные сведения. Обратился в прокуратуру с жалобой о несогласии с постановлением, на что мне был дан отказ. Получается, я виновен, ничего не нарушив?» – удивляется наш читатель.

Выдержки из ответа прокуратуры на жалобу на решение ГАИ:

«В нарушение ст.27 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении», являясь водителем, управляли и двигались на автомобиле марки «Рено», не имея права управления транспортным средством.

Согласно данной статье закона, лицо считается не имеющим права управления механическим транспортным средством при уведомлении водителя о принятии решения медицинской водительской комиссии о наличии заболевания или противопоказания, препятствующих управлению механическим транспортным средством.

Медицинская справка о состоянии здоровья была оформлена 03.02.2021 сроком на один год. Повторно медицинскую справку о состоянии здоровья вы получили 01.02.2023, таким образом, в момент остановки 24.01.2023 года сотрудниками БДПС ГАИ УВД у вас не имелось действующей медицинской справки о состоянии здоровья.

Исходя из изложенного, оснований для отмены постановления не имеется».

Справки нет, но это не запрет

Обратите внимание на первую часть ответа – в ней прокуратура говорит о том, что лицо считается не имеющим права управления при уведомлении водителя медицинской комиссией о таком решении на основании ст.27 закона о дорожном движении. А дальше по тексту: «На момент остановки сотрудниками ГАИ у вас не имелось действующей медицинской справки, в связи с чем оснований для отмены постановления не имеется».

Но это же разные вещи! Отсутствие действующей медицинской справки не означает, что лицо лишено или ограничено в праве управления автомобилем, не означает вынесения решения об этом медкомиссией. О лишении такого права, повторимся, должно быть принято решение, водитель должен быть об этом надлежаще уведомлен.

В начале ответа прокуратура в том числе пишет, что (дословно) «изучено постановление ГАИ и медицинские документы». Но решение об отказе в удовлетворении жалобы было аргументировано тем, что в момент остановки автомобиля не было действующей медсправки. Логичнее было бы при рассмотрении жалобы сослаться на решение, например, медкомиссии. Но есть ли оно в принципе? Ивану при обращении в поликлинику сказали, что таких решений не выносилось. Окончание срока действия медсправки не означает автоматического ограничения в праве управления.

В качестве аргументации своей позиции обратимся к постановлению совмина №501 от 29 июля 2022 года «Об обязательном медицинском переосвидетельствовании водителей механических транспортных средств, самоходных машин», в котором сказано:

Выдержки из постановления:

«Уведомление водителя механического транспортного средства, самоходной машины (далее, если не указано иное, – водитель) о принятии решения медицинской водительской комиссией о наличии заболевания или противопоказания, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами (далее – решение), осуществляется медицинской водительской комиссией по результатам медицинского переосвидетельствования путем вручения водителю заключения лично под роспись в день принятия решения.

Водитель считается уведомленным о принятом решении:

- со дня вручения или устного объявления ему заключения;

- со дня отправки ему заключения заказным письмом с уведомлением в случае невозможности его вручения или устного объявления».

Именно с этого момента водитель считается не имеющим права управления, а при игнорировании этого правила его можно привлечь к ответственности по ст.18.14 КоАП за управление транспортным средством без «прав». Но только не по самому факту отсутствия действующей медсправки. Она, кстати, по ПДД вообще не является документом, который предъявляется инспекторам ГАИ и который должен быть в наличии у водителя.

Сколько водителей ездит с просроченными справками? Но это не означает, что они лишены права управления. К инспекторам ГАИ тут претензий нет, у них в базе данных стояла отметка, на основании чего они вынесли решение. Но после всех остальных вскрывшихся обстоятельств, полагаем, разобраться можно было бы.

Поэтому журналисты советуют Ивану обратиться в вышестоящую прокуратуру или суд с целью отмены постановления ГАИ.

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