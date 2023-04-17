«Что это со мной было?» 8 17.04.2023, 9:51

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Белорусы о том, как втридорога купили копеечные подушки, массажеры и посуду.

Пока одним пенсионерам звонят из «службы безопасности банка» и кричат в трубку «пострадавшие дети», другие попадаются на удочку проходимцев, продающих воздух, — причем абсолютно законно. Гастролеры с пыльными коробками кочуют из города в город, зовут доверчивых стариков на «посиделки» с подарками и угощениями. Домой пенсионеры возвращаются с кредитами на тысячи рублей и ненужными вещами — кастрюлями, одеялами, массажерами по копеечной цене. В такой ситуации оказались и герои нашей сегодняшней статьи. Кому-то удалось вернуть деньги, кто-то еще борется за свою правоту, пишет onliner.by.

Кастрюли, которые варят без воды

— Сынок, ты будешь ругаться. Мы пришли в себя только дома, — так начиналась беседа Андрея и его мамы, к тому моменту опустошившей флакон корвалола.

Это было полтора года назад. Незадолго до разговора с сыном Ольгу Михайловну (имена жертв мошенников изменены) и ее мужа пригласили на «суперпрезентацию». Обещали много интересного. Супруги, оба 1951 года рождения, поехали в кафе на другой конец города. В роскошной обстановке холеные молодые люди убедительно вещали о кастрюлях, во время готовки хранящих полезные свойства ингредиентов. И предложили купить чудо-посуду по смешной цене — всего 1970 рублей. Узнав позже стоимость, Андрей едва удержался на ногах. А его маму и папу ценник не напугал. Желая сделать сыну и его жене хороший подарок, отец белоруса вернулся домой, взял деньги и паспорт — и под аплодисменты собравшихся оформил договор на покупку. О том, что внутри коробок дешевые безделушки, пожилая чета поняла только у себя в квартире.

— Я сразу же отправился к продавцам. Они все еще обрабатывали очередную партию пенсионеров. Назавтра, скорее всего, их бы уже и след простыл. В кафе царила атмосфера гламура и успешности, все жутко учтивые и вежливые. Утверждали, что цена за набор кастрюль обоснованна: ну очень высокое качество. Пришлось объяснить, что в соответствии с законом о защите прав потребителей я имею право вернуть в 14-дневный срок неиспользованный товар. После этого разговор перешел в нужное русло, нам пообещали отдать деньги, но только в офисе фирмы — в Гродно, — вспоминает собеседник.

Андрей — парень простой. Вышел из кафе, сел в машину и поехал на запад. Несколько часов в пути, 250 километров — и он встретился с представителями фирмы. Те без лишних вопросов приняли кастрюли назад и отдали деньги. Вероятно, не первый раз сталкивались с недовольными покупателями.

— Нельзя сказать, что мои родители — простаки. Они оплачивают «коммуналку» в интернете, там же читают новости, пользуются Skype и Viber. Как могло случиться подобное — для всех загадка. Я периодически старался информировать близких о разных способах развода, поэтому новость о покупке кастрюль появилась как гром среди ясного неба. Зато сейчас мама и папа, наученные горьким опытом, на аферистов не реагируют. После им звонили в том числе «работники банка», но родители общаться с ними отказались, — говорит Андрей.

Тибетская лама и бэушный массажный шлем

Однажды мама Полины тоже попала на презентацию с подарками и навязчивыми предложениями купить что-то очень полезное. Обязательно здесь и сейчас: больше такой возможности не будет. Ольга Анатольевна поверила и вернулась домой с постельным бельем из шерсти ламы, пасшейся чуть ли не на вершине Тибета. И кредитом, который женщина потом добросовестно выплачивала несколько лет. Спустя годы, когда одеяло поистрепалось, а история с «ценным» вложением подзабылась, пенсионерка вновь оказалась на подобном мероприятии. Правда, в этот раз предупредила дочь, куда идет.

Решили: развеяться можно, бесплатные подарки — пускай, а вот подписывать документы — ни за что.

— Проходит час, два. Тишина. Я, беспокоясь, набрала маму. Она ответила, мол, свяжусь позже. Через полчаса перезвонила довольная: купила массажную накидку и уже даже успела ее протестировать. А в подарок получила массажный шлем, весь поцарапанный и потрепанный, как я увидела позже. Цена «чудо-техники», на которую мама оформила кредит, — 2,5 тысячи рублей. Я, услышав это, чуть с ума не сошла, — делится подробностями истории, случившейся полтора года назад, наша читательница.

Девушка, узнав модели агрегатов, пошла в интернет. На сайте с частными объявлениями их продавали примерно по 100 рублей за штуку. Если заказать такие же в Китае — будет 150. Стараясь не обидеть маму, дочка предложила вернуть накидку (в документах продавца она обозначена как матрас) со шлемом назад. Ольга Анатольевна вспылила: она же не дура, сама в здравом уме подписала документы и обращаться никуда не будет — стыдно. Полина взяла вопрос на себя: нашла юриста, который занимается подобными делами (он в итоге не понадобился), позвонила по номеру, указанному в договоре. Его, к слову, составили «на коленке»: ни обычной подписи продавца, ни электронной.

— Я, как физлицо, имела право вернуть ненужный товар в течение двух недель. Но на том конце провода забирать технику отказались. Я настояла: их массажеры не стоят бешеных денег, а вручать бэушный подарок — вообще свинство. В конце концов я пригрозила обществом защиты потребителей и судом, и дело сдвинулось с мертвой точки, — рассказывает собеседница.

Пока представитель компании размышлял, Полина обратилась в банк. Оказалось, аннулировать кредит можно, но для этого фирма должна отправить допсоглашение о возврате товаров. Белоруска, сфотографировав коробки и их содержимое, отправила барахло прежним владельцам и вскоре получила необходимые документы. История закончилась хорошо и почти без потерь: Ольга Анатольевна лишь заплатила 12 рублей банку в качестве процентов.

— Кажется, я миллиард раз рассказывала маме о разных схемах мошенничества. Перед презентациями тоже напоминала: ничего не подписывай. Она после первого случая человек ученый: сходит, наберет подарков и возвращается домой. А тут — сюрприз. Сразу видно, работают профессионалы в своем деле. Им так удается запудрить мозги, что через час-другой пенсионеры становятся довольными покупателями не пойми чего. Как этому противостоять? Быть с родителями на связи, попросить сфотографировать товары и убедить, что оно не стоит огромных денег, — считает Полина.

«Китайская накидка стоила в пять раз дешевле»

Елена Владимировна живет в маленьком городке, который не каждый белорус найдет на карте. Но и туда добрались продавцы воздуха. Было это 4 года назад. Устроили презентацию.

— Мама обычно говорит, куда идет, однако в тот раз никого не предупредила. Как она рассказывала, на мероприятии проводили розыгрыш, даже определили победителя, но у него не было с собой паспорта. В перерыве мама заинтересовалась массажной накидкой, стала спрашивать, подойдет ли внукам. Торговцы, видимо почуяв добычу, предложили суперакцию с подарками. А потом стали говорить конкретнее: да, товар не дешевый, но можно оформить кредит. Поторапливали: вы, мол, конечно, можете посоветоваться с родными, но банк скоро закроется, а завтра нас уже не будет, — пересказывает историю Елены Владимировны ее дочь.

Женщина подписала бумаги и вернулась домой. Вчиталась. В документах было указано, что первый платеж нужно внести в этом месяце, хотя на презентации убеждали, что в следующем. Перспектива отдавать треть (если не половину) зарплаты следующие три года воспитательницу детсада тоже испугала.

— Когда мама рассказала о массажере, я представила что-то масштабное в духе кресла. А когда увидела накидку где-то за $1500 по курсу (!), обомлела. Заказать такую же в Китае можно в разы дешевле. Мы столкнулись с явным обманом и стали думать, как вернуть бесполезные покупку и подарки назад. В интернете нашли истории жертв мошенников и юриста, который помогает решить подобные вопросы. Обратились в банк с тем, что кредит был оформлен под давлением, и составили претензию на три листа. С ней поехали к руководству компании, надеясь сами не зная на что, — вспоминает белоруска.

В офисе к их визиту были готовы и с порога заявили: крупная бытовая техника возврату не подлежит. Девушка тоже подготовилась и попросила сертификаты качества — с ними все было в порядке. Тогда собеседница заметила, что в договоре указана одна модель массажера, а на коробке совсем другая — ее якобы и хотели получить покупатели. В наличии накидки не было, и продавцы без слов расторгли соглашение. На этом история закончилась — без финансовых потерь, но с большой нервотрепкой.

Деньги в трубу

Осенью прошлого года Александру Иосифовну и ее соседей пригласили на собрание. На повестке дня — капремонт дома. Прораб рассказал о планах и попросил жильцов предоставить доступ к квартирам: рабочие будут проверять стояки, осматривать балконы. Было это 17 или 18 сентября, а 22-го к пожилой даме пришли гости — двое мужчин 30—35 лет с папками в руках.

— Раз начальство сказало пускать строителей, значит, так надо. Если бы я знала, что это не они, никогда бы не открыла дверь. Молодые люди уверенно прошли на кухню и начали обсуждать вентиляцию. Сказали, нужно ставить вентиляторы. Если не сейчас, то спустя 20 дней точно заставят приобрести, а потом периодически будут проверять, — вспоминает пенсионерка.

Цена на два «детских пропеллера» шокировала владелицу квартиры. Но ветеранам труда предлагали «хорошие скидки»: вместо 500 — всего-то 380 рублей. Женщина принесла удостоверение, подписала договор и отдала полученную накануне пенсию. «Мастер» покопался в шахте, неаккуратно разрезав решетку, и поставил со стороны кухни и ванной вентиляторы. Работа (если ее можно так назвать) длилась минут десять. Гости ушли, и Александра Иосифовна, считая, что все сделала правильно, о них забыла. А потом из командировки вернулся сын и все понял. Цена такому оборудованию, рассудил парень, 20 рублей. Максимум 40, но никак не больше.

— Еще он заметил, что с одной стороны вентилятор не работает. Вызвали мастера и через него потребовали вернуть деньги. Работник отказался, но позвонил начальнику. Тот выслушал наши условия и на уступки не пошел, — говорит белоруска.

Неделю назад домочадцы пошли в правоохранительные органы, перед этим выяснив, что «Центр X» обманул не одного пенсионера: в интернете полно отзывов об услугах организации. Александра Иосифовна и сама замечала: строители заходили и в соседние дома. Сколько еще человек, кроме нее, лишились денег за пустышку — вопрос риторический.

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