«Цены просто сумасшедшие, так что питание у меня без изысков» 17.04.2023, 9:57

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Специалист техподдержки честно рассказала о своих доходах и расходах.

Девушка, работающая специалистом технической поддержки одного из банков города Минска, рассказала intex-press.by, сколько зарабатывает, какую сумму тратит на съем комнаты, где покупает одежду и косметику, а также на что откладывает деньги:

- Специалистом техподдержки я работаю год. До этого 4 года отработала в государственном банке специалистом по кассовым операциям.

Когда мне предложили перейти в клиентский отдел по поддержке удаленно, я посчитала предложение интересным и согласилась. Во-первых, зарплата больше – на сегодняшний день она составляет 860 рублей. Конечно, это не огромная сумма и хотелось бы заработок повыше, но это больше, чем просто на кассе. Во-вторых, работаю из дома.

Посредством специального ПО, которое установлено на мой ноутбук, я консультирую клиентов на звонках, чатах и электронной почте. И так по 12 часов в день. Правда, работаю по графику два дня через два.

Почти треть зарплаты – на аренду комнаты

Около 300 рублей я плачу за комнату, которую снимаю в «трешке». В других комнатах живут еще две девушки.

Так как у нас часто работает стиралка, включаются фены, расходуется много воды, коммуналка на всех выходит приличная. В последний раз – почти 120 рублей. Треть суммы на мне.

Каждый месяц мы скидываемся по 10 рублей на покупку порошка, моющих, пакетов для мусора.

Также около 20 рублей я кладу на свой мобильный.

Спасибо моим родителям, что помогают мне, иначе одной мне было бы очень тяжело. Каждый месяц мама отправляет мне на карту 200 рублей.

Закупаюсь в магазинах низких цен

За продуктами я хожу 2-3 раза в неделю. В выходной день стараюсь обязательно сходить в магазины низких цен, где и продукты, и другие мелочи дешевле.

Овощи и фрукты покупаю на рынке. Там и выбор побольше, и цены пониже.

Тем не менее, на продукты в месяц у меня уходит около 400 рублей. И это при том, что картофель, компоты я привожу из дома, куда езжу раз в месяц. Цены просто сумасшедшие! Так что питание у меня без изысков. Красную рыбу я ем только на Новый год.

Одежду и косметику – на WB, маникюр – у подруги

Как любой девушке, мне, конечно же, хочется быть красивой. Поэтому часть дохода идет на красоту.

Раз в месяц на сайте WB я заказываю краску для волос, скраб и гель для душа, какую-то новую помаду или тени. Здесь же беру что-то из вещей. Например, в последний раз джинсовку заказала за 40 рублей.

В среднем в месяц на такие покупки в интернет-магазине я трачу примерно 50 рублей.

На маникюр хожу к подруге, он обходится мне в 20 рублей.

Что касается развлечений, то тут можно обойтись без трат. Есть немало бесплатных мероприятий, в кино водят парни, а так в основном в свободное время читаю книги, вышиваю, играю с друзьями в настолки.

«Клиенты бывают специфические»

В целом, работа в техподдержке мне нравится. Когда ты уверен в своих знаниях в своей же области, работать не трудно. Единственное – нудно и клиенты бывают специфические.

Есть такие, которым 10 раз одно и то же говоришь, информация простая для восприятия, а они все равно переспрашивают. Ощущение, что издеваются. Тогда я просто рисую на листе бумаги котов с большими усами. Просто вырисовываю эти усы.

А бывает, что звонят очень молодые люди и начинают «качать права»: мол, не надо меня учить, я лучше вас знаю. Тогда вообще застрелиться хочется – грубить клиентам нельзя по регламенту, вот и выслушиваешь… Так что, меня бы кто поддержал.

Возвращаться в родной город не планирую

Но есть и плюсы в такой работе: я всегда дома, не нужно выряжаться куда-то, тратить деньги на проезд, на обеды, кофе всегда под рукой. Экономия.

Кстати, каждый месяц я откладываю 200 рублей. Собираю на визу, мечтаю съездить в тур по Европе.

Менять работу в данный момент я не собираюсь, так как пока вижу в своем занятии больше плюсов. Наберусь опыта, стану профессионалом и зарабатывать начну больше.

Возвращаться в родные Ганцевичи также не планирую – там хорошей работы нет. От слова совсем.

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