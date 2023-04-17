Белорусы смогут наблюдать весенний звездопад 17.04.2023, 10:07

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Можно увидеть до 18 метеоритов в час.

Жители Беларуси могут наблюдать весенний звездопад вплоть до 26 апреля. А своего пика Лиридский метеоритный поток достигнет в ночь на 22 апреля. В это время на небосводе можно будет увидеть до 18 метеоритов в час, а их скорость приблизится к 49 км/с, сообщили в эфире госТВ.

Звездопад получил такое название благодаря созвездию Лиры, в котором находится радиант — область вылета метеоров. Поток образует комета C/1861 G1 Тэтчер.

Падающие звезды можно будет увидеть невооруженным глазом. Астрономы утверждают, что лучше всего за этим космическим явлением наблюдать во второй половине ночи и ближе к утру. И желательно выехать за городом, где нет света фонарей, и есть местность с открытым горизонтом.

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