«Беларуская выведка»: Лукашенко пичкают фальшивыми цифрами 9 17.04.2023, 10:17

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В это замешана Кочанова.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что окружение Лукашенко пичкает его поддельными документами и фальшивыми цифрами:

— Ближайшее расписание Лукашенко заполнили экономическими вопросами, хотя в последние два года он старается избегать этого направления всяческими способами. Сергеенко и АП в последнее время «снимают» или отодвигают с повестки экономические темы, т. к. они раздражают Лукашенко и пытаются «разруливать» их самостоятельно. Ему докладывают только фальшивые или

«доработанные» цифры таким образом, чтобы все выглядело стабильно с его точки зрения, т. к. познания Лукашенко в экономике крайне поверхностные. Единственный показатель, в котором он разбирается, — это обменный курс рубля к доллару. Поскольку он его «боится», то Нацбанк фактически привязал курс к российскому рублю в качестве своего алиби.

В подделке экономических результатов и докладе «правильных» цифр часто принимает участие Кочанова. АП готовит экономические совещания на следующие две недели, где народу будут представлены рост и устойчивость финансово-экономического блока.

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