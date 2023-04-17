Ученые назвали два фактора, ведущих к успеху в долгосрочной потере веса 1 17.04.2023, 10:40

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Эти инструменты помогают людям развить позитивные привычки.

Исследователи национального научного агентства Австралии CSIRO установили, что самоконтроль и использование приложений для отслеживания своих результатов – ключ к успеху в долгосрочной потере веса и его удержании. Результаты работы ученых были представлены на сайте CSIRO.

Агентство запустило 12-недельную программу по похудению, которую завершили более 6 тыс. человек. Ученые обнаружили, что за год 64% участников потеряли клинически значимое количество веса (более 5 кг). Наиболее успешные люди потеряли в среднем 22 кг, что эквивалентно 22% от их начальной массы тела.

Ученые решили разобраться, как участники добились таких результатов. Для этого исследователи сравнили схемы похудения участников. Анализ выявил важность отслеживания результатов (взвешивания, ведения дневника питания, составления планов меню и упражнений, поиск новых рецептов и т.д.) и самоконтроля.

Участники исследования, которые добились снижения веса более 10% от их начальной массы тела, использовали все вышеперечисленные инструменты на 50% больше, чем те, кто похудел менее чем на 5% за тот же период времени.

«Все эти инструменты помогают людям развить позитивные привычки и поддерживать здоровый образ жизни. Когда дело доходит до устойчивой потери веса и здорового образа жизни, быстрых решений не бывает. Результат достигается за счет ряда регулярных действий», – отметили ученые.