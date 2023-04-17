У вас «Кинжал» затупился 3 Георгий Александров

17.04.2023, 10:44

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Российская армия на бумаге уже нанесла поражение НАТО.

В «Комсомольской правде» — самом многотиражном российском издании, которое нередко называют любимой газетой Владимира Путина, появилась статья, рассказывающая о сногсшибательной победе России в ходе украинской войны.

Военный обозреватель, член общественных советов при Министерстве обороны и при Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, полковник в отставке Виктор Баранец не поскупился на громкие слова. В материале «Катастрофа сил НАТО на Украине» этот автор пишет, что Россия одним ударом «Кинжала» по секретному бункеру отодвинула контрнаступление ВСУ и что российские гиперзвуковые ракеты уничтожили секретный командный пункт с 200 офицерами НАТО и ВСУ.

Секретный бункер

«Под Львовом, на стометровой глубине находился запасной командный пункт бывшего Прикарпатского военного округа, — убеждает читателей Виктор Баранец, — Этот хорошо защищенный и оснащенный современными системами связи секретный объект облюбовали генералы и полковники НАТО, когда с началом боевых действий ВСУ на Донбассе (2014) решили передвинуться в украинские тылы, где было удобнее консультировать киевских союзников и вместе с ними разрабатывать планы операций… По сути, это был объединенный штаб управления, состоящий из представителей НАТО, а также офицеров минобороны Украины и генштаба ее вооруженных сил. К тому же штаб этот был очень плотно прикрыт системами ПВО, что еще больше добавляло его обитателям уверенности в своей безопасности. Тем более — под многометровым железобетонным колпаком они считали себя полностью неуязвимыми… К началу марта в российском Генштабе уже знали, что и в «подземелье», и в Киеве полным ходом идет разработка плана наступления ВСУ».

Далее российская газета утверждает, что запущенный даже с расстояния в 2 тысячи километров «Кинжал» с боеголовкой в 500 кг идет к цели с сумасшедшей скоростью в 10 или даже 15 раз быстрее звука. Издание сообщает, что это оружие высокоточное, «снайперское» — его отклонение от центра цели составляет всего лишь 1 метр.

Итог операции «Комсомольская правда» описывает так: «Из находившихся в подземелье «учителей и учеников» никто не выжил. А их было там более 200. В том числе, говорят некоторые «осведомленные» западные журналисты, — несколько американских генералов и старших офицеров. А еще — британских, польских, украинских». Это, по данным Баранца, могло затормозить начало украинского контрнаступления.

Откровенная туфта

Большинство опрошенных «Новая — Европа» экспертов начинали свой рассказ со слова «бред».

«Кинжал» — не противобункерная ракета, — говорит «Новая — Европа» украинский военный эксперт Олег Жданов, — Никаких прямых шахт в военных бункерах не существует. И скрыть гибель командного состава в таком количестве невозможно.

Потрудились бы поискать в западной прессе хоть один некролог армейского полковника или генерала.

«Это далеко не первый подобный вброс со стороны России, — рассказывает «Новая — Европа» глава «Центра военно-правовых исследований» Александр Мусиенко, — Накануне Нового года армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Среди прочих гражданских объектов под обстрел попала гостиница Alfavito, в которой проживали, кроме прочего, журналисты из Японии, США и других стран. Тогда пострадали мирные люди, а российские представители минобороны заявили, что в отеле размещался центр НАТО по подготовке украинских военных».

Александр Мусиенко вспоминает российские заявления о том, что ракеты «Кинжал» уничтожали важнейшие объекты украинских войск, среди которых якобы были склады боеприпасов и многочисленные штабы. Эксперт приводит в пример рапорт об ударе по важнейшему бункеру в Ивано-Франковской области.

«Не секрет, что все ближайшие к линии фронта центры планирования операций НАТО, в том числе занимающиеся украинской тематикой, расположены в Германии.

Эти штабы, отвечающие за логистику поставок, подготовку военнослужащих и прочие вопросы, находятся на военных базах в Висбадене и в районе Штутгарта. Именно в этих местах с украинскими офицерами встречаются генералы Североатлантического альянса.

Там происходит вся координация на уровне личного общения. На территории Украины таких объектов нет физически. Недаром командно-штабные игры по теме подготовки контрнаступления тоже проходили на немецкой территории. Подобная ситуация сложилась еще до прошлогоднего удара по Яворовскому полигону во Львовской области, где тренировались солдаты ВСУ. К этому моменту западных инструкторов и весь иностранный контингент уже вывели за украинские границы». По словам Мусиенко находящиеся сегодня в Украине иностранные военные заняты сегодня одной лишь усиленной охраной посольств своих стран.

«Судя по всему, кто-то из генералов решил при помощи публикации этой информации получить новую награду и выслужится перед начальством, — подводит итог Александр Мусиенко, — Не зря же так часто поднимаются в воздух носители «Кинжалов» — МИГи 31К. Вот и пытаются продвигать откровенную туфту и несуразицу, чтобы продемонстрировать возможности своих вундерваффе, которые должны решить все военные проблемы и переломить ход противостояния. Очень напоминает историю с ракетами Фау-2, которые должны были добиться победы в войне».

С подобными выводами согласны и другие специалисты. «Утверждения Виктора Баранца я могу назвать абсурдными, — говорит «Новая — Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп, — Абсолютно уверен, что в Украине нет никакого бункера, в котором сидят генералы НАТО и управляют военным действиями. Уничтожить то, что не существует — может только российская армия».

Давид Шарп утверждает, что ракета «Кинжал», сколько бы их не было использовано, технически не сможет поразить забетонированный объект, находящийся на глубине 100 метров.

На это в настоящее время способно лишь ядерное оружие. Кроме того, по данным израильского специалиста, «Кинжал» не достигает описанной в российской статье скорости. «Фактически, »Кинжал« представляет собой адаптированную для запуска с самолета ракету комплекса »Искандер, — рассказывает Шарп, — Этот снаряд не способен разогнаться до 10-15 махов. А сирийский опыт применения показывает, что его отклонение от запланированной точки попадания составляет десятки метров, а не один, как написал Баранец. Поэтому залететь в какую-то дверь или форточку в укрепленном бомбоубежище также не в состоянии”.

Впрочем, вполне вероятно, что статья в «Комсомолке» подняла боевой дух россиян и, что наиболее важно, одного и самого главного читателя. А натовские генералы — кто же их считает?

Георгий Александров, «Новая газета. Европа»

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