Шесть небольших городов Польши, которые привлекают белорусов 1 17.04.2023, 10:50

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Фото: polska.travel

Один из них находится на Балтийском побережье.

Варшава, Гданьск, Краков, Познань, Вроцлав — вот лидирующие города, которые слышатся от эмигрировавших белорусов в разговорах о выбранном месте жительства. Но есть и те, кому для счастливой, комфортной жизни достаточно и компактного городка, где, как говорится, «всё под боком». MOST перечислил небольшие города Польши, которые привлекают белорусов для постоянного проживания.

Ольштын

Ольштын привлекает белорусов не только своей компактностью, архитектурой и изобилием радующей глаз брусчатки, но и очень «вкусными» ценами на аренду и приобретение жилья (Ольштын — один из лидеров по доступности квадратных метров в Польше).

Несмотря на приличное расстояние от Ольштына до всех «главных» польских городов, белорусская диаспора сформировалась и там, так что за ощущение отдаленности от своих людей проживающим в городе белорусам можно не беспокоиться. Ольштынские белорусы также обогащают город открытием своих заведений, магазинов и другого бизнеса, чем охотно делятся в чатах мессенджеров.

Город культурно богат: тут вам и высоченный замок варминского капитула, и готические костелы, и Музей Вармии и Мазур, организовывающий экспозиции, да и в целом в местной «старувке» можно остаться надолго.

Семьям с детьми скрасить досуг помогут несколько парков, планетарий, крытая батутная площадка и, если не хватает адреналина, даже картинг-клуб. И пусть молодёжным город не назовешь, так как амбиции и жажда покорения вершин зачастую уносят в места покрупнее, Ольштын — это очень компактный и удобный семейный город, радующийся проявлению обывательских инициатив.

Плюсы:

- Архитектура. Город изобилует готической архитектурой и дорожной брусчаткой.

- Диаспора. В Ольштыне достаточно активная беларусская диаспора, проводящая мероприятия и оказывающая взаимопомощь.

- Экология. Отсутствие крупных фабрик и производств положительно сказывается на экологии города.

Минусы:

- Климат. Город достаточно ветреный и холодный, а зима в Ольштыне сопоставима с зимой в городах Поморского воеводства.

- Дороги. Ольштынцы жалуются на плохое состояние дорог и ухудшение комфорта вождения автомобиля.

- Перспективы. К сожалению, город не сильно привлекает инвестиции, в связи с чем многие блага создаются местными усилиями. Результат — большинство молодых людей желает покинуть Ольштын.

Торунь

Фото: polska.travel

Малая родина Николая Коперника также оказалась привлекательной для белoрусов. Городок в Куявско-Поморском воеводстве привлекает своей тишиной, спокойствием, живописностью берегов Вислы (да-да, не только Варшава построена на этой реке) и неплохо развитой инфраструктурой.

Снабжать особо требовательных жителей яркими впечатлениями и активностями Торуни «помогает» Быдгощ: до более крупного города нужно преодолеть всего 45 км.

Впрочем, и в самой Торуни есть чем заняться: несколько театров, Центр современного искусства, планетарий и музеи, включая «Дом Коперника». Если хочется соприкоснуться с историей — множество зданий в стиле кирпичной готики и руины Тевтонского замка.

Город вполне можно назвать семейным, да и насыщенности культурно-научной жизни Торуни не занимать.

Плюсы:

- Архитектура. Старые здания, храмы в готическом стиле и атмосферная «старувка».

- Культура. Город также может похвастаться музеями, выставками и довольно насыщенной творческой жизнью (особенно летом).

- Цены. Стоимость жизни в Торуни достаточно невысока — на жильё, питание и многое другое.

Минусы:

- Экология. Множество фабрик от машиностроительной до химической направленности делают Торунь не самым чистым городом с точки зрения экологии.

- Транспорт. Этот аспект подвергается критике со стороны местных жителей: развитость транспортной сети оставляет желать лучшего и пока что доставляет массу неудобств.

- Туристы. «Минус» очень сомнительный, но некоторые жалуются на толпы туристов и, как следствие, повышенный уровень шума в летнее время года.

Элк

Фото: elk.pl

Если хочется обрести покой и тишину между севером и востоком Польши, а приграничные действия белoрусских властей не внушают доверия, — вам нужно в Элк.

Находящийся на стыке Подляского и Варминьско-Мазурского воеводств Элк не окружен более крупными городами в радиусе 50 км (в отличие от соседствующей с Торунью Быдгощи), но огорожен густым лесом с одной стороны и Элкским озером с другой.

Этот город тих и относительно немноголюден — его население чуть более 60 000 жителей. Пожалуй, это самый «интровертский» город из перечисленных в статье, но и он нашел свой отклик в сердцах белoрусов. Уединиться и вкусить безмятежность можно, погуляв по прилегающей «зеленой» территории леса или городского парка либо усевшись на берегу прекрасного водоема.

К слову, местные органы власти также благосклонны к иммигрировавшим в Польшу белoрусам.

Плюсы:

- Тишина. Город является достаточно тихим: сказывается численность населения, компактность и отсутствие шумных предприятий.

- Живописность ландшафта. Элк окружен лесом и водоемом.

- Экология. Отсутствие производств тяжелой промышленности положительно сказываются на чистоте городского воздуха.

Минусы:

- Чувство отстраненности. Относительная географическая «изоляция» и расстояние до крупных городов придутся по нраву далеко не всем.

- Рынок труда. Все же рынок труда в подобных городах оставляет желать лучшего: либо удаленная работа, либо…в поиске придется поднапрячься.

- Культурная жизнь. Особой насыщенностью культурной жизни Элк похвастаться не может, да и выбор заведений для отдыха достаточно невелик.

Эльблонг

Фото: greenvelo.pl

Практически место соприкосновения Варминьско-Мазурского и Поморского воеводств — Эльблонг также среди своего населения имеет определенный процент белoрусов.

Город на одноименной реке с отличным транспортным сообщением (как внутренним, так и внешним) привлекает, пожалуй, наших самых отважных сограждан, не ищущих легких путей даже за границей; тех, кого не смущает ни «оторванность» от Труймяста и его благ, ни соседство с российским Калининградом.

Что именно тянет белoрусов в Эльблонг — действительно загадка, однако город способен удовлетворить потребности жителей наличием нескольких ТЦ, множества продовольственных магазинов известных сетей и даже снабдить работой в судоходной сфере (при должной квалификации соискателя), ведь Эльблонг — центр тяжелой морской промышленности.

Назвать город семейным или молодежным достаточно сложно, поэтому для тех, кто хочет получить больший уровень жизненного комфорта, но в похожих воздушных температурах и кратчайшей дорогой до Балтийского моря — следующий вариант.

Плюсы:

- Цены. Несмотря на географическое расположение, цены на жизнь в Эльблонге сильно не бьют по карману.

- Близость моря. Пожалуй, это один из самых весомых аргументов со стороны романтиков в пользу Эльблонга: от города до Балтийского моря всего 60 км, а сам город находится на берегу Вислянского (Калининградского) залива.

- Транспорт. Эльблонг может похвастаться отличным транспортным сообщением как внутренним, так и внешним. Добраться до множества городов Польши можно без проблем, а до агломерации Труймясто — за 40-45 минут.

Минусы:

- Климат. Как и в городах Труймяста, воздух в Эльблонге весьма холодный. Сказывается и располагающийся рядом Вислянский залив, и близость Балтийского моря.

- Парковки. Некоторые жители жалуются на проблемы не предусмотренных для большого количества машин парковочных мест.

- Унылая атмосфера. Со слов местных жителей разных возрастных категорий, Эльблонг — не самый активный с культурной точки зрения город.

Сопот

Фото: sopot.naszemiasto.pl

Самая северная точка сегодняшнего топа. Назвать Сопот небольшим немного сложно, учитывая его географическое расположение: город входит в Труймясто — агломерацию, соединяющую Гданьск, Сопот и Гдыню.

Хотя формально Сопот и является отдельным городом с населением чуть более 30.000, фактически Труймясто — «цельный» населенный пункт, между городами которого (при желании и должной физподготовке) можно без проблем ходить пешком.

Даже без помощи главенствующего Гданьска Сопот в состоянии обеспечить жителей разнообразием культурных мероприятий, а также клубов и питейных заведений, время работы которых не ограничено полуночью, а в беседах различных мессенджеров можно с легкостью найти других белoрусов Сопота, Гданьска и Гдыни, желающих собираться на культурные мероприятия и проводить время в привычной атмосфере.

В целом Сопот подойдет для любителей холодного воздуха и вида на Балтийское побережье, желающих находиться в балансе между энергией большого города и северным спокойствием.

Плюсы:

- Географическое расположение. Сопот — самое сердце Труймяста, радующее своих жителей живописными видами.

- Культурная жизнь. Город богат культурными мероприятиями (особенно в летнее время), ресторанами и пабами.

- Транспорт. До центра Гданьска или Гдыни добраться можно в течение 15 минут.

Минусы:

- Цены. Как и в целом Труймясто, Сопот — весьма не дешевый для жизни город.

- Климат. Дующий с моря воздух делает климат Сопота не только экологически благоприятным, но и весьма холодным для не местного человека.

- Рынок труда. Сам по себе Сопот не очень богат вакансиями: скорее всего, на работу придется ездить в близлежащие Гданьск или Гдыню.

Белосток

Безусловным лидером среди небольших городов, выбираемых белoрусами в качестве постоянного места жительства, является Белосток.

Теплые чувства к столице Подляшья белoрусы питают издавна, и неспроста: исторически и культурно близкий, бывший в 90-х перевалочной базой и оживленным центром «горячих» сделок, Белосток плотно закрепился в народном сознании окном в некую лучшую жизнь, став для многих людей компромиссом между менталитетом родной Беларуси и европейским обществом со всеми благами.

Последние три года обстоятельства продолжают вносить свои коррективы, и тоскующие души многих белoрусов вновь тянутся в этот город, но уже отнюдь не на народные «закупы».

Уютный, тихий и полный зеленой инфраструктуры Белосток имеет практически все необходимое для комфортной жизни, которую наши люди то и дело насыщают своей неустанной активностью — от культурных мероприятий до реализации бизнес-проектов.

Так что вопрос, где и как провести вечер или выходной, в Белостоке точно стоять не будет, учитывая наличие филармонии, нескольких парков, музеев, клубов и заведений общепита, а также изобилие доступных услуг и потребительских возможностей.

Плюсы:

- Самый «белoрусский» город Польши. Менталитет и культура Белостока очень близки белoрусам в связи с общей с Беларусью историей и довольно большой диаспорой ныне.

- Высокий темп развития. Помимо процветающего бизнеса и рынка труда, Белосток привлекает инвесторов и застройщиков, благодаря чему город растет «на глазах».

- Экология. Город изобилует парками и зелеными зонами, а дорожные пробки просто отсутствуют.

Минусы:

- Зарплата. Средняя зарплата в Белостоке — не очень высокая по стране: около 5700 злотых.

- «Местечковость». Основное количество кафе, ресторанов и клубов сосредоточено вокруг одной улицы — Lipowa. Тем, кому не хватает тусовок и хочется большего, со временем может стать скучно.

- Некоторые жители жалуются на отсутствие некоторых моделей популярных товаров в сетевых магазинах.

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