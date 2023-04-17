Главаря «ЛНР» неделю держали взаперти, чтобы тот смог встретиться с Путиным 1 17.04.2023, 10:52

1,466

Леонид Пасечник

Появился перехват разговора.

Главарь созданной РФ группировки «ЛНР» Леонид Пасечник перед награждением в Кремле и встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года неделю провел взаперти в гостинице. Допуск к «телу» получают лишь те, кто отсидел карантин, сообщает «Радио Свобода».

«Степаныч, добрый вечер. Значит, корректировка первая: я нахожусь в Москве, лежу здесь в гостинице, меня определили на карантин. У меня неделю карантин, я буду здесь лежать. Потому что у меня 20-го... в Кремле меня награждать будут, и у меня встреча с первым лицом страны 20-го числа», – заявил Пасечник.

Он отметил: условия карантина настолько жесткие, что ему не позволяют даже переступить порог номера и выйти в коридор. Еду террористу приносили прямо в номер.

«До 19-го я безвылазно сижу в комнате. Меня тут закрыли. Двухкомнатный номер. Сижу, бл*дь, уже второй день, уже все бока болят, ж*па болит, уже забодался лежать. Никуда не выпускают, ходить никуда не выпускают. Жратву приносят в номер. В обще сижу здесь безвылазно до 19-го включительно. 20-го встреча, награждение», – жаловался Пасечник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».